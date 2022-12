Otello Gregorini presidente nazionale CNA, la soddisfazione del gruppo assembleare del Pd Marche: “Traguardo meritato che premia le competenze"

1' di lettura

07/12/2022 - “Esprimiamo grande gioia e soddisfazione per la nomina di Otello Gregorini alla presidenza nazionale della CNA. Si tratta di un traguardo meritatissimo che premia l’umanità, le competenze e la durevole passione con cui Otello ha sostenuto e promosso nel corso degli anni l’artigianato delle Marche. La sua capacità di visione e la sua sensibile propensione a dialogare e unire, per esempio, è stata determinante nel varo di due importanti riforme per l’economia marchigiana: l’aggregazione delle Camere di Commercio e la nascita del Confidi Unico per facilitare l’accesso al credito.

Ma questo prestigioso incarico rappresenta tuttavia anche un nuovo punto di partenza, perché da oggi le qualità che unanimemente vengono riconosciute Otello saranno a disposizione delle esigenze di quelle piccole e medie imprese che sono l’asse portante del tessuto economico del nostro Paese. Siamo certi, infine, che nella sua nuova veste, il neo segretario generale della Cna continuerà a rappresentare un riferimento decisivo e imprescindibile per i nostri artigiani così come per le istituzioni territoriali e le forze sociali della nostra regione. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.



A dirlo è una nota ufficiale del gruppo assembleare del Partito Democratico.