L’assessore Aguzzi, a Roma, alla Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni: “Maggiori risorse sulla prevenzione e snellimento burocratico”

07/12/2022 - Oggi l'assessore regionale alla Protezione Civile della Regione Marche, Stefano Aguzzi, ha partecipato a Roma alla commissione di Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome alla presenza del ministro alla protezione civile Nello Musumeci e del capo dipartimento Fabrizio Curcio.

È stata l'occasione per gli assessori regionali alla Protezione civile di fare il punto sulle richieste delle Regioni per quanto riguarda i temi di protezione civile. Il Ministro Musumeci si è impegnato affinché la Protezione Civile diventi il primo tema in agenda per tutto l’arco dell’anno.

“Abbiamo fatto presente - commenta l’Assessore Stefano Aguzzi - delle varie esigenze che le Regioni hanno e in particolare per la Regione Marche ho chiesto maggior impegno di risorse sulla prevenzione. Adeguare i livelli di allertamento e di prevenzione agli eventi climatici sempre più estremi e repentini supportati da studi approfonditi della tematica climatica innovando le metodologie di vigilanza oltre quelli dell’azione stessa. Infine ho sollecitato uno snellimento delle pratiche burocratiche per ciò che riguarda il dissesto idrogeologico.”