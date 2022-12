Form, Uilcom chiede un confronto e chiama la Regione: “Lavoratori nell’incertezza, occorre programmare il futuro”

1' di lettura

08/12/2022 - L’Orchestra Filarmonica delle Marche è una grande e prestigiosa realtà della nostra regione e in questo momento è necessario operare affinché si riesca ad avere un cambio di passo rispetto alle incertezze attuali.

Come prima cosa occorre programmare subito la prossima stagione concertistica ma è essenziale anche ragionare su una programmazione stabile, duratura e ambiziosa. Per questo la Uilcom Marche, la categoria della Uil che si occupa anche di lavoratori del pubblico spettacolo, ha chiesto un incontro urgente al commissario straordinario della Fondazione nominato dalla giunta regionale al seguito della raffica di dimissioni avvenute all’interno del consiglio di amministrazione.



“I lavoratori – spiega Federica Domenella della Uilcom Marche – all’oggi non hanno ancora certezze di quello che sarà il loro futuro. Siamo a dicembre e ancora non si hanno notizie sulla Stagione Sinfonica 2023. Stiamo monitorando la situazione e chiediamo alla Regione Marche di trovare una soluzione. L’obiettivo non è solo quello di tamponare la situazione attuale ma anche quello di avere una progettazione di lungo respiro. A nostro avviso gli stessi lavoratori potrebbero dare un contributo fattivo attraverso un proprio rappresentante nominato all’interno del cda”.