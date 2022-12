Civitanova: Viabilità, retromarcia sul mercato: sospesa la sperimentazione del sabato

1' di lettura

07/12/2022 - Sabato 10 dicembre non scatterà la sperimentazione che dal 26 novembre regolava la circolazione stradale per il miglioramento del traffico e della sicurezza durante il mercato settimanale.

La Giunta comunale aveva deliberato l’11 novembre di avviare una sperimentazione consistente nella deviazione del traffico delle automobili dal vialetto Sud in corso Garibaldi e di quello di viale Vittorio Veneto in via Cavour nell’orario 9-13. Ieri l’Amministrazione comunale ha deciso la sospensione del provvedimento ed ha trasmesso al Comando dei Vigili la comunicazione di predisporre il ripristino della situazione ex ante.

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha poi firmato l’ordinannza con la quale la ztl domenicale viene sospesa nel periodo delle festività natalizie e di fine anno e cioè nelle domeniche dell’ 11,18 e 25 dicembre e 1 e 8 gennaio 2023. Sarà riattivata a partire da domenica 15 gennaio 2023

