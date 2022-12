Ancona: BiAnconAtale 2022: Gli eventi del ponte dell'Immacolata e del prossimo fine settimana

4' di lettura

07/12/2022 - Nel conto alla rovescia per le festività, l'atmosfera natalizia avvolge la città di Ancona con biANCONAtale. Un bel ponte festivo attende la cittadinanza che dall'8 dicembre , festa dell'Immacolata, a domenica 11 dicembre, con una fitta scelta di eventi in centro e nei dintorni

Sabato 10 dicembre prende il via la CHRISTMAS PARADE sfilata per le vie del centro (15,30-19,30) con la slitta di Babbo e Mamma Natale e tanti personaggi. L'ultima apparizione, alla vigilia di Natale.

Per i BAMBINI: in Piazza Pertini il BOSCO DEGLI ELFI, regno della fiaba e della fantasia, sarà aperto l'8 dicembre e inoltre sabato 10 e domenica 11 dalle ore 16 alle ore 19. Affollato di elfi e Babbo Natale, il bosco riserva ai più piccoli scenari incantati con una serie di giochi, laboratori e spttacoli di animazione. Adiacente a questo spazio è allestito il BOSCO delle MERAVIGLIE, animato da personaggi delle favole e superoi. Accoglierà i bambini ogni domenica e nei festivi.

Sempre rivolto ai bambini sabato 10 dicembre c'è il laboratorio creativo "tedesco" organizzato da Inlingua school (Via Marconi 26); alle ore 16,30 cui seguirà un secondo laboratorio "Crea il tuo cappellino da elfo" presso la sede di "Ballando ballando" (via Vanvitelli 38). Entrambi gratuti, le due sedi collegate dal trenino di Natale. Iscrizioni al 3668727136.

Sotto l'albero di Natale di Piazza Roma,

giovedì 8 dicembre, alle 17,30 concerto pop rock della libera Accademia del Jazz dell'Accademia musicale;

venerdì 9 dicembre alle 18 concerto del Liceo Musicale Rinaldini con la partecipazione delle classi di canto, fiati e percussioni;

sabato 11 dicembre ore 18 In...Canti di Natale dell'associazione lirica P. Mascagni; domenica 11 dicembre alle 17,30 Spontini Gospel Choir

Per restare al centro città, sono aperti il mercatino natalizio in corso Garibaldi e piazza Cavour dove tutti i giorni si può salire sulla ruota panoramica (ore 10-24) e fare un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio (orario weekend 10,30-13; 15,30-24) o divertirsi al Christmas Village adiacente la piazza. Giovedì, sabato e domenicasarà nuovamente presente il Mercato Campagnamica in via Castelfidardo (ore 9-20).

Giovedì, sabato e domenica tornerà a circolare nella fascia oraria 16-19 il bus storico con Babbo Natale a bordo. Giovedì 8 transiterà nel quartiere Adriatico- Borgo Rodi; sabato 10 nell'area Posatora-Vallemiano-Palombare- Piazza Ugo Bassi-Via Martiri Resistenza-via Tiziano e domenica 11 a Palombina- Collemarino-Torrette- Casine di Paterno.

I CORI CITTADINI: sabato 10 dicembre alle 18,45 la Corale Moscati si esibirà nella chiesa di Cristo Divino lavoratore a Posatora; alle ore 21 sarà la volta del coro di Torrette nella chiesa Beata Vergine Maria di Casine Paterno.

Domenica 11 dicembre alle 17, 30 le classi di archi, fiati e percurssioni del Liceo Rinaldini terranno un concerto nella c hiesa di San Francesco alle Scale (non più nella chiesa degli Scalzi) e alle 18 la Corale Burattini si esibirà nella chiesa di S.Nicola di Bari di Gallignano.

E' nel cartellone di biANCONAtale anche la mostra “Le Patamacchine”, da domani al Museo Tattile Statale Omero, un inno alla sopravvivenza dell’immaginario. Si tratta di un allestimento interattivo, ideato e realizzato dall’Associazione La luna al guinzaglio di Potenza presso il Salone dei Rifiutati. La collezione di opere è ispirata alle macchine inutili di Tinguely e ai principi della Patafisica di Jarry, ovvero alla “Scienza delle soluzioni immaginarie”.

Alla Pinacoteca civica continua la mostra mostra "Cose dall'altro mondo da Monet a Warhol'' . Più di 60 capolavori provenienti dalla Galleria d'Arte Moderna di Johannesburg permettono di ripercorrere la storia dell'arte dall'impressionismo ad oggi, attraverso opere, tra gli altri, di Turner, Monet, Courbet, Degas, Cezanne, Van Gogh, Picasso, Modigliani, Bacon, Moore. La mostra, aperta fino all'8 gennaio e già meta di migliaia di visitatori, è prenotabile al n. 071.2225047 - museicivici.ancona@gmail.com prevendite: vivaticket.com."

Al Museo Diocesano secondo appuntamento con i bambini domenica 11 dicembre alle ore 16.00 con la lettura animata di “San Nicola vs Babbo Natale”: al termine del racconto saranno coinvolti in una piccola drammatizzazione e reinterpretazione della storia mettendosi realmente nei “vestiti”dei protagonisti. Infine, una dolce sorpresa per tutti i presenti! Info: età consigliata 5-10 anni, contributo di 3€ a bambino, prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 dicembre e sabato 10 dicembre al numero 320.8773610.