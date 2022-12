A Fano la prima edizione del Gran Galà delle Marche: i premiati

2' di lettura

06/12/2022 - Apprezzatissima e assolutamente meritevole del bis futuro la prima edizione del Gran Galà delle Marche - Premio Marche Prestigio, evento che ha unito le Marche e premiato i corregionali che si sono distinti nel 2022 nel lavoro e nella cultura.

L’iniziativa curata dall’associazione pesarese Opera Sound è stata sviluppata con il contributo della Regione, in collaborazione con Confcommercio Marche Nord e con i patrocini della Provincia di Pesaro e Urbino, di Macerata, del Comune di Fano, di Pesaro, Pergola, Matelica, Castelraimondo, Loreto ed anche del Coni Marche. Ideata come strumento di promozione della nostra regione, si è concretizzata con due serate, prima al Lanciano Forum di Castelraimondo e poi al Teatro della Fortuna di Fano.

In questa seconda location tanta gente ha assistito ad una serata piacevole, che ha avuto al suo interno anche momenti di intrattenimento musicale, di comicità e ha dato spazio alla bellezza sotto più forme. Sì perché al fianco del presentatore Maurizio Socci c’è stata la Miss Marche in carica Glelany Cavalcante, inoltre Rossella Fiorani, Miss Coraggio 2017, ha lanciato una serie di proiezioni video che hanno mostrato i territori e le attrazioni di Pergola, Pesaro e appunto Fano.

Sono stati premiati –in ordine di apparizione – la storica agenzia anconetana Sulvic (a consegnare l’opera, realizzata per l’occasione dallo scultore Nazareno Rocchetti, l’assessore comunale Etienn Lucarelli), quindi lo stilista di fama internazionale Angelo Cruciani (premiato dal direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti) ed infine la piccola grande ginnasta più volte campionessa del mondo Sofia Raffaeli (omaggiata dal sindaco Massimo Seri e dal presidente del Coni regionale Fabio Luna). A Castelraimondo invece erano stati premiati la Lube Volley, l’azienda Ottaviani e il compositore Roberto Molinelli.

La serata è stata un vero galà, aperto dalle belle voci del duo Operapop composto dalla soprano lauretana Francesca Carli e dal tenore pesarese Enrico Giovagnoli. Sul palco è poi salito Alvaro Vitali, mitico Pierino in tanti film comici del passato, a Fano accompagnato dalla cantante e moglie Stefania Corona. Per il gran finale si è preso la scena Francesco Baccini, il cantante ha proposto alcuni dei suoi classici più famosi come “Sotto questo sole”, “Ho voglia di innamorarmi” ed altri.