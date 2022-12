Le Marche protagoniste alla 26ª edizione di “Artigiano in Fiera” di Rho

1' di lettura

05/12/2022 - “Una straordinaria opportunità per apprezzare e far conoscere al meglio i prodotti tipici del nostro artigianato”. Così l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Maria Antonini, presente alla 26ª edizione di “Artigiano in Fiera”, in programma fino all’11 dicembre negli spazi espositivi della Fieramilano a Rho.

La manifestazione rappresenta una vetrina internazionale di grande richiamo e fascino per le eccellenze marchigiane di moda, calzaturiero e prodotti agroalimentari, che vede la partecipazione di ben 2350 artigiani provenienti da 85 Paesi del mondo. Antonini ha incontrato i rappresentanti delle 32 aziende marchigiane presenti all'importante manifestazione e per l’occasione ha ribadito che “il nostro artigianato costituisce non solo una leva fondamentale per il tessuto produttivo marchigiano ma anche un essenziale strumento di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico della nostra regione”.

“In tale direzione – ha aggiunto Antonini - vorrei sottolineare la grande capacità e resilienza dimostrate dai nostri imprenditori che, tra mille difficoltà e tanti disagi vissuti negli ultimi anni (terremoto, pandemia, rialzo dei costi energetici), hanno saputo cogliere al meglio le sfide sia del presente, sia del futuro nel segno dell’innovazione, della modernità e della sostenibilità ambientale offrendo, sempre, prodotti di altissima qualità e pregio”. Negli stand riservati alle Marche, i numerosi visitatori della Fiera potranno apprezzare le principali tipicità del comparto agroalimentare (tra cui: tartufi freschi e conservati, pasta e birre artigianali, vini, confetture, carciofini, legumi) e le produzioni del cappello, della pelle, della ceramica, oltre a numerose altre prelibatezze della tavola tutte rigorosamente “made in Marche”.