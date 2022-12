Unpli: De Poli, a Roma presentato il progetto ‘Natale in Pro Loco nei borghi delle Marche’

1' di lettura

04/12/2022 - Il senatore De Poli, autore di un disegno di legge sul riconoscimento delle Pro Loco, a Roma, e il presidente Unpli Marche, Marco Silla, hanno partecipato stamane alla seconda giornata dei lavori dell’Assemblea nazionale UNPLI. In tale occasione è’ stata presentata al pubblico e alla stampa nazionale il progetto ‘Natale in Pro Loco: nei borghi delle Marche".

"Ringraziamo per l’impegno il presidente Silla e i rappresentanti provinciali Unpli. E’ Un’iniziativa lodevole e importante che nasce grazie alla rete delle Pro Loco nei territori, soprattutto in un momento di grande difficoltà dopo le recenti calamità naturali”, afferma De Poli.



“L’Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia), che oggi compie 60 anni, nacque grazie alla capacità di visione di chi ha saputo interpretare la ‘missione’ della cura del territorio, con passione, dedizione e soprattutto amore per le proprie comunità. Tutto questo grande patrimonio si tramanda di generazione in generazione grazie allo straordinario operato dei volontari”: ha detto De Poli, nel corso del suo intervento. “Ci sono valori come quelli del volontariato che appartengono a tuti. Anche per questo il nostro auspicio - ha detto - e’ che tutte le forze politiche presenti in Parlamento convergano su una proposta di legge che non ha appartenenze politiche ma appartiene ai cuori delle centinaia di migliaia di volontari e di tutti noi”, ha concluso De Poli.