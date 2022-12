Pesaro: Interruzioni accidentali sull'illuminazione pubblica: ecco cosa è successo

2' di lettura

02/12/2022 - Segnalazioni sono pervenute negli ultimi giorni all’Azienda e al Comune di Pesaro in seguito a interruzioni accidentali accadute in alcuni impianti di pubblica illuminazione. Marche Multiservizi si è subito attivata alla ricerca delle cause, con l’obiettivo di riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile: questi spegnimenti non rientrano in una attività di risparmio energetico.

Nei giorni scorsi si è registrato, infatti, il danneggiamento di una colonnina di derivazione in via Canale in seguito a un atto vandalico. Questo ha avuto ripercussioni nell’illuminazione di diverse vie adiacenti in zona Porto.

Tra le cause ci sono anche i lavori realizzati da terzi che hanno interessato canalizzazioni della pubblica illuminazione aumentandone la vulnerabilità alle infiltrazioni d’acqua. Anche questo elemento, unitamente alle condizioni meteo-climatiche degli ultimi giorni, ha causato altre interruzioni accidentali.

L’Azienda, che nella città di Pesaro gestisce circa 19000 punti luce, 320 quadri di alimentazione-comando e circa 470 chilometri di rete, disponendo di un Servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 è tempestivamente intervenuta ripristinando le condizioni di normale servizio di illuminazione.

L’attenzione al contenimento dei consumi energetici è importante per Marche Multiservizi: per Pesaro è stato ottenuto con l’importante intervento di riqualificazione dell’illuminazione degli anni scorsi e con una costante e continua manutenzione che hanno consentito una riduzione dei consumi di oltre 3.900.000 kWh di oltre il 53 % permettendo di attenuare gli impatti energetici di questo periodo.

Si ricorda, infine, che per la segnalazione dei guasti è attivo il numero 800 498 616, gratuito sia da rete fissa che da rete mobile, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Speriamo quindi che le voci circa la volontà di risparmiare energia grazie alle interruzioni siano soltanto battute scherzose.