Jesi: Premio Vallesina 2022, ecco i premiati dell'Undicesima edizione

02/12/2022 - Martedi 27 dicembre, il Teatro Pergolesi ospiterà le premiazioni dell'undicesima edizione del Premio Vallesina.

I premiati, insieme al programma della serata, sono stati presentati dal presidente Roberto Campelli, dalla vicepresidente Tiziana Tobaldi e dal direttore artistico Luca De Minicis, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta il 2 dicembre presso le sale del Teatro Pergolesi. Dopo una decima edizione del premio trasmessa in streaming a causa del Covid, l'evento torna ed essere vissuto in presenza, con l'obiettivo di premiare le eccellenze del territorio che con il loro operare rappresentano un valore aggiunto nelle Marche e nel mondo.

Cinque le categorie di premiazione spiegate da Tiziana Tobaldi: professionisti, cultura, ricerca, imprenditoria, giovani esordienti ed un premio speciale. Tra i curriculum proposti, la Commissione del premio ha individuato sei personalità, premiate per le relative motivazioni.

Per la sezione “professionisti”, il premio verrà assegnato ad Innocenzo Salvatore Carbone dell'azienda Lazzerini di Monsano, da lui rilevata e portata all'eccellenza. A lui il merito, insieme ad un gruppo dirigente, di aver riportato l'azienda dalla Germania allo stabilimento di Monsano, dove ad oggi lavorano circa 100 dipendenti. Con la volontà di difendere l'attività imprenditoriale marchigiana, ha contribuito a lanciare l'azienda a livello mondiale dando lavoro alle maestranze locali.

Al coreografo jesino Luca Silvestrini va il premio per la ”cultura", segno di riconoscimento per aver raccontato a platee internazionali messaggi di inclusione proprio grazie al linguaggio della danza e dello spettacolo.

Alla giovane Valentina Bivona, classe 2006 di Santa Maria Nuova, il premio “giovani esordienti”. A soli 4 anni inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, attraverso prime esperienze nel campo della moda lavorando per prestigiosi marchi. Poco dopo, la sua formazione inizia a guardare al cinema ed alla televisione con piccoli ruoli in alcuni film di successo e spot pubblicitari. La consegna del premio le riconosce la tenacia e la passione che guidano la sua crescita nel mondo dello spettacolo.

Il premio per la “ricerca” sarà invece attribuito ad un'altra giovane donna. Attiva sin dall'inizio della sua carriera in settori tecnici come quello dell'energia, la ricercatrice Giulia Bolsi, rappresenta un esempio di dinamismo e competenza nella gestione di progetti internazionali e nell'interazione con importanti realtà imprenditoriali.

All'azienda Clabo spa il premio per la sezione “imprenditoria”. L'azienda di Jesi guidata sin dalle origini dalla Famiglia Bocchini, ha dato inizio sul territorio alla produzione di vetrine refrigerate. Da piccola realtà imprenditoriale a conduzione familiare, negli anni ha consolidato e fatto crescere la propria importanza nel mondo con la creazione di filiali in Cina, Usa e Brasile.

A ritirare il premio speciale sarà infine l'Istituto di istruzione superiore G.Galilei, eccellenza regionale riconosciuta in Italia e all'estero, particolarmente attiva anche dal punto di vista dei rapporti internazionali con importanti progetti.

La serata, condotta da Paolo Notari, affronterà la tematica della pace e del rispetto dei diritti attraverso la musica. A tal fine, sono stati invitati importanti ospiti come Linda Valori e il Daura Cielarko trio con Roberto Lucaneso alla fisarmonica e organetto, Antonio Stragapede alla chitarra e mandolino e Gabriele Pesaresi al contrabbasso. Tra gli ospiti anche l'attore e doppiatore Luca Violini. In tale occasione, il Comune di Monsano consegnerà la cittadinanza onoraria al virologo Massimo Clementi che, proprio a Monsano, ha affettuato da giovanissimo i suoi primi studi.

L'incasso della serata sarà devoluto all'Associazione solidarietà in Vallesina. I biglietti, al costo di 30 euro, sono acquistabili presso il circuito di vendita della biglietteria del Teatro Pergolesi o sul sito www.vivaticket.it.