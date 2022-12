Urbino: Coppa Italia di Eccellenza, sarà Senigallia la sede della finale regionale fra Urbino e Valdichienti

1' di lettura

30/11/2022 - Sarà lo stadio "Bianchelli" di Senigallia ad ospitare, giovedì 22 dicembre alle ore 19:00, la finale della Coppa Italia di Eccellenza Marche fra Urbino e Valdichienti Ponte.

Lo Stadio “Bianchelli”, tornerà quindi ad ospitare l'atto conclusivo del torneo, l'anno scorso l'impianto senigalliese vide trionfare il Fossombrone contro l'Atletico Ascoli.



Il Valdichienti Ponte figurerà come club ospitante, l’Urbino come ospite.



La compagine che si aggiudicherà il trofeo avrà diritto ad accedere alla fase nazionale, la vincente della fase nazionale otterrà la promozione in Serie D nella prossima stagione.



La finale si svolgerà in gara secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari, e qualora dovesse persistere ancora un risultato di parità si procederà a battere i tiri di rigore.