Cupramontana: la Capitale del Verdicchio si prepara al Natale, al via un programma ricco di appuntamenti

4' di lettura

30/11/2022 - La magia del Natale torna ad animare la Capitale del Verdicchio.

Un programma ricco di iniziative che, già dall'inizio di dicembre, inizierà ad illuminare il centro storico di Cupramontana con luminarie, mercatini, danza, musica e tanti altri momenti per adulti e bambini.

A piccoli passi verso il Natale, il primo appuntamento in programma è previsto già per domenica 4 dicembre quando, nella Sala Consiliare, Cristiano Dellabella presenterà il suo libro " Con gli occhi di un bambino ", volume narrativo autobiografico con poesie e foto dell'autore.

Si procede poi con le iniziative che animeranno il Ponte dell'immacolata. La mattina dell'8 dicembre, l'Associazione Avullss organizza "la festa del dolce" nei Magazzini dell'abbondanza. Un momento dedicato al volontariato che proseguirà con una celebrazione alle 17.30 presso la Chiesa di San Lorenzo. Alle ore 18.00 invece, l'Immacolata degustazione, a cura del Birrificio locale Molesto presso i locali Musei In Grotta. Venerdì 9 dicembre sarà dato spazio al tradizionale fuoco acceso in occasione della Festa della venuta. La rievocazione storica vuole ricordare il trasporto della Santa Casa nella città di Loreto. Tradizione vuole che, in tale occasione, tutti i paesi disposti lungo il tragitto e nei territori circostanti la città mariana accendino dei fuochi per illuminare ed indicare la strada, e Cupramontana è uno dei paesi che ogni anno dà continuità a tale tradizione. Il "Focarò della Venuta " sarà acceso in Viale Marche alle 18.30.

Prevista per sabato 10 alle 17.30 presso la Sala del Torrione, l'inaugurazione della mostra di presepi "il piacere di fare". Lo stesso giorno, appuntamento con il Birrificio Molesto nel centro storico con " Birrificio beer mile" alle 18.00, e con la Compagnia teatrale "La callarola" che si esibirà a Teatro Concordia alle 21.00 con un omaggio a Gigi Proietti nello spettacolo " Gaetano Santangelo, burattinaio, Roma 1782-1832". Lo spettacolo verrà replicato domenica 11 dicembre alle 17.30.

Domenica 11 dicembre, La Capitale del verdicchio si illuminerà con la tradizionale Festa per l'accensione dell'albero, in un momento di musica, castagne e vin brulè animato dal Coro Polifonico In...Canto e dallo spettacolo di danza verticale. Saranno presenti le autorità cittadine, l'Associazione Nazionale Carabinieri, la Pro Cupra e la Croce Verde. Al via lo stesso giorno, dalla mattina alle 10.30 in Piazza IV Novembre, i mercatini di Natale.

Venerdi 16 dedicato ai bambini, con musica e laboratori al Villaggio di Natale Santa Caterina. Al Teatro Concordia alle 20.45, si esibirà invece il Centro studi danza G.Spontini con lo spettacolo "Christmas dance". Previsti per sabato 17 i festeggiamenti per il 150° anniversario della casa di riposo con l'inaugurazione di una mostra nella Sala Raul Bartoli, a cura della Fondazione Papa Giovanni Paolo II e Archeoclub. Si esibirà lo stesso giorno, al teatro Concordia, il coro polifonico In...Canto nel concerto "Oltre l'orizzonte". Le iniziative del fine settimana si concluderanno domenica 18 con il post-office di Babbo Natale per dare spazio alle letture di Natale ai Musei in Grotta dalle 16.30 alle 19.30, con l'inaugurazione della mostra "una storia in musica" e con lo spettacolo " La notte di Natale " della scuola di danza Cinzia Scuola che si esibirà al Concordia alle ore 18.00.

Appuntamento infrasettimanale con la Scuola dell'infanzia Santa Caterina che, martedì 20 dicembre, presenterà i bambini nella recita di Natale "C'era un bambino a Betlemme".

Venerdi 23 dicembre, il paese si prepara al Natale ormai alle porte con Castagne e Vin brulè alle 17.30 sotto il loggiato comunale, per poi ospitare il Corpo bandistico Niccolò Bonanni al Teatro Concordia alle 21.15. L'arrivo della Vigilia di Natale, farà arrivare a Cupramontana anche Babbo Natale che passerà ai Musei in grotta alle 16.30 per consegnare i doni ai bambini. Sarà una "Vigilia musicale" grazie alla Junior Band che si esibirà alle 17.00. Grazie alla Croce Verde, Babbo Natale arriverà anche in ambulanza, consegnando ai bambini doni a domicilio.

Alle 23.45 la tradizionale Messa di Mezzanotte nella Chiesa di San Lorenzo a Cupramontana e nella Chiesa di San Salvatore a Poggio Cupro.

A differenza degli scorsi anni, si sposterà nella piccola frazione di Cupramontana il Presepe Vivente, che sarà allestito a Poggio Cupro lunedì 26 dicembre dalle 16.30 alle 19.00.

Le iniziative di dicembre termineranno a ridosso del Capodanno, con il Concerto di Natale in favore dell'Avulls il 29 dicembre alle 21.15, e la tradizionale Tombola di fine anno venerdi 30 dicembre alle 21.30. Entrambi gli appuntamenti si terranno al Teatro Concordia.

Tutti gli appuntamenti sono riassunti nella locandina del programma proposta di seguito.