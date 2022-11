Risparmio energetico negli edifici pubblici, la Provincia guarda alle "nuove frontiere"

2' di lettura

29/11/2022 - «Le nuove frontiere del risparmio energetico negli edifici pubblici» è il titolo del convegno organizzato in via Gramsci dalla Provincia giovedì primo dicembre, nella sala Pierangeli, con ingresso libero. Il tema è di stretta attualità.

«Sarà una giornata di studio e lavoro, utile a costruire sinergie preziose su questioni decisive per il futuro - spiega il direttore generale della Provincia Marco Domenicucci, che introdurrà e modererà l’incontro -. Abbiamo invitato amministratori, operatori di settore, referenti universitari e del Gse per approfondire a tutto tondo i temi dell’efficientamento energetico degli edifici, delle rinnovabili e della ricerca di fondi ad hoc». L’iniziativa si aprirà alle ore 9.45 con i saluti istituzionali del presidente della Provincia Giuseppe Paolini e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci.



Quindi, dalle ore 10, la sessione mattinata con gli interventi dei geometri Matteo Conti e Giuseppe Balzano e dell’ingegnere Marco Pigliacampo, che presenteranno le attività di Renergy Srl. Poi le relazioni del responsabile del Patrimonio della Provincia Marco Domenicucci (“Gli immobili pubblici in Italia”), del docente di Architettura tecnica dell’Università politecnica delle Marche Romualdo Montagna (“Caratteri tipologici di edifici pubblici”), del docente di Impianti tecnici nell’edilizia Costanzo Di Perna (“Le prescrizioni dei nuovi criteri ambientali minimi sugli involucri e sugli impianti tecnologici degli edifici pubblici”), del responsabile Fondi europei e Turismo del Comune di Pesaro Marco Scriboni (“Ricerca e sviluppo dei fondi europei per le pubbliche amministrazioni”) e di un referente del Gse (“Che cosa è il conto termico”).



Nella sessione pomeridiana, dalle ore 14.30, i contributi di Luca Ambrogiani (“Il mercato dell’energia oggi. Le comunità energetiche”) e di Marco Pigliocampo (“Risparmio energetico, Energia 4.0 e digitalizzazione immobili con Retrofit Energetic). A seguire dibattito e conclusioni del direttore generale della Provincia Marco Domenicucci.