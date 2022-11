Civitanova: Decoro urbano e sicurezza, al via il piano di potatura degli alberi "il primo intervento è quello in Corso Umberto"

3' di lettura

29/11/2022 - Messa in sicurezza delle piante e tutela dell'incolumità dei cittadini. Al via il piano di interventi per la potatura degli alberi, elaborato dall'amministrazione comunale di Civitanova Marche.

«Si tratta di potature significative per il decoro urbano e per avere una visibilità maggiore sulle strade - ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Più volte i cittadini ci hanno chiesto di intervenire per ridimensionare la vegetazione cresciuta in modo incontrollato in diverse zone della città. Il primo intervento è quello in Corso Umberto che sarà ultimato nei prossimi giorni. Il verde pubblico, insieme a strade e vie pulite - ha concluso il sindaco -, è sinonimo di decoro, salute e di benessere per i cittadini in quanto migliora le condizioni di vita nelle città».

In programma ci sono le potature in Via D'Annunzio e casermette; Via dei Mille (asilo), Isola ecologica, Via Pisani, Campo San Gabriele, Viale del Pincio (Civitanova Alta), Via Guerrazzi (asilo), Piazza San Marone.

