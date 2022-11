Osimo: Prevenzione dei noduli tiroidei al seno: giornata della salute dedicata alle donne

2' di lettura

26/11/2022 - La Prevenzione del nodulo al seno-tumore della mammella e del nodulo tiroideo sono le due tematiche che verranno affrontate domani mattina 27 novembre presso i locali della Confraternita della Misericordia di Osimo Stazione (dalle 9.00 alle 12.00). Verranno effettuate sia visite senologiche di screening, grazie alla collaborazione dei medici della Chirurgia Senologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, dottori Enrico Lenti e Francesco Braccioni, sia ecografie del collo gratuite, grazie alla collaborazione di alcuni medici della Clinica di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, con i dottori Claudio Gianfelice, Marianna Martino, Gilberta Giacchetti.

L’evento realizzato in collaborazione con l’ Associazione Pasteur-ODV e la Confraternita della Misericordia è stato patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale Dino Latini.

Il riscontro di un nodulo all’interno della tiroide è molto frequente, soprattutto nel sesso femminile, nelle aree a carenza di iodio, con l’avanzare dell’età. La diffusione dell’ecografia come mezzo diagnostico strumentale ha aumentato oggi il riscontro occasionale di patologia nodulare della tiroide. La grande maggioranza dei noduli tiroidei non sono delle neoplasie maligne, pertanto necessitano di un controllo periodico e non dell’asportazione chirurgica. Se si effettua un esame ecografico al collo si ha la possibilità di identificare uno o più noduli alla tiroide nel 20-60% delle ecografie. Il nodulo al seno invece, spesso nasconde un tumore della mammella, il piu’ importante tumore femminile in Italia, in leggera crescita soprattutto nelle giovani donne. Grazie alla diagnosi precoce e al miglioramento delle terapie, l’87% delle donne guarisce, specialmente se la diagnosi avviene in fase non avanzata di malattia. Fondamentale è quindi la diagnosi precoce e lo screening.

La giornata di prevenzione dei noduli al seno e alla tiroide è dedicata prevalentemente alle donne, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna, per ribadire l’importanza del prendersi cura.