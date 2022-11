Vittime della strada: 16 nell'ultimo weekend. Una è nelle Marche

1' di lettura

25/11/2022 - Nel terzo fine settimana del mese (18-20 novembre) diminuiscono i decessi sulle strade italiane, 16 in totale. Lo riporta l'Osservatorio ASAPS.

Di seguito la nota:

Nelle 72 ore, hanno perso la vita 5 automobilisti, 3 motociclisti, 5 pedoni, 1 ciclista e 2 conducentI di furgoni. Un sinistro mortale è avvenuto in autostrada. Cinque gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 5 vittime fatali.

Fra le 16 vittime, 3 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana aveva 90 anni, quella più giovane 18.

Sono state 6 le vittime in Veneto, 4 in Lazio, 2 in Lombardia e 1 in Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania, Toscana.

Netto il calo. Erano state 25 le vittime nel week end precedente. Certamente ha influito il maltempo che ha tenuto lontano dalle strade molti motociclisti e ciclisti. Notiamo anche negli ultimi fine settimana un incremento dei controlli con moduli operativi anti alcol e droga che forse stanno dando i loro frutti.