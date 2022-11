Fano: Il presidente del Senato La Russa ha ricordato la mamma ucraina vittima di femminicidio

1' di lettura

25/11/2022 - Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli venerdì pomeriggio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ha accolto e accompagnato il presidente del Senato Ignazio La Russa in visita a Fano per ricordare la mamma 23enne ucraina uccisa il 13 novembre scorso dall’ ex marito.

Dopo un primo momento riservato con la famiglia della vittima in Comune, il presidente La Russa e il presidente Acquaroli insieme al sindaco di Fano Massimo Seri si sono recati in viale Trieste, luogo della tragedia, per deporre un mazzo di rose rosse di fronte alla casa dove la donna viveva.