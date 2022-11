Domenica al Palaindoor di Ancona la Festa dell’Atletica delle Marche

5' di lettura

25/11/2022 - Nel pomeriggio del 27 novembre, al Palaindoor, l’evento per celebrare le società e gli atleti protagonisti nelle ultime tre stagioni

Torna l’appuntamento con la Festa dell’Atletica delle Marche, domenica 27 novembre dalle ore 16.30 al Palaindoor di Ancona. Nel corso dell’evento saranno premiati gli atleti che si sono distinti nelle ultime tre stagioni (2020, 2021, 2022) con titoli italiani in ogni categoria, maglie azzurre e primati regionali, oltre ai vincitori del campionato di società ragazzi, mentre verranno consegnati i riconoscimenti per le migliori società marchigiane e per i progetti speciali. Un’occasione per celebrare i successi, un momento per condividere insieme i traguardi raggiunti, una vera serata di gala con musica e dj set. Di seguito l’elenco delle società e degli atleti premiati.



Primatisti italiani, campioni italiani, maglie azzurre, primatisti regionali: Eleonora Rachele Corradini, Elena Fabiani, Silvia Luna, Melissa Mogliani Tartabini (Grottini Team Recanati); Alice Pagliarini, Francesco Pagliarini (Atl. Fano Techfem); Tommaso Ajello, Virginia Bancolini, Benedetta Boriani, Alessandro Moscardi, Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona); Ilenia Angelini, Pietro Colonnella, Valerio De Angelis, Laura Giannelli, Marco Nardocci (Asa Ascoli Piceno); Martina Cuccù, Serena Frolli Angelica Ghergo (Team Atl. Marche); Elisa Marini, Giulia Miconi (Cus Macerata); Lorenzo Angelini, Margherita Forconi, Greta Rastelli, Riccardo Ricci, Ilaria Sabbatini, Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata); Sofia Cardinali, Caroline Escobar Trias, Riccardo Flamini, Alessio Mariano, Vittorio Massucci, Nicole Morelli, Ludovica Polini, Matilde Spagna, Fabio Yebarth (Sport Atl. Fermo); Mattia Alesiani, Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese); Sofia Coppari, Gaia Ruggeri (Atl. Fabriano).



Campioni italiani master, campioni e medaglie internazionali master: Francesco Berardi (Gpd Fano Corre Tonelli); Giuliano Costantini (Atl. Fossombrone); Mariano Capponi (Atl. Senigallia); Marco De Angelis (Team Atl. Marche); Marina Ivanova, Barbara Dolcetti, Lina Frontini, Sandra Ghergo (Atl. Osimo); Cesare Alesi, Luca Bagnara, Franco Marcheggiani, Carlo Sebastiani, Domenico Trozzi (Collection Atl. Sambenedettese); Andrea Angeloni (Atl. Avis Macerata); Daniele Antonelli (Atl. Elpidiense Avis Aido); Armando Benedetti, Barbara Cimmarusti, Silvia Luna, Paolo Marconi (Grottini Team Recanati); Livio Bugiardini, Vincenzo Cappella, Barbara Carnevali, Sandra Copponi, Rosanna Grufi, Maria Pia Luchetti, Giuseppina Malerba, Roberto Mandolesi, Patrizia Nardi, Magdalena Pandele, Andrea Paoli, Giulia Perugini, Cristiana Piangiarelli, Nunzio Spina, Emanuela Stacchietti, Paola Tentella, Alessandro Tifi (Sef Macerata); Lucia Burini, Luigi Del Buono, Paola Santinelli, Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona); Renzo Capecchi, Giuseppe Miccoli, Adrio Pierantoni (Atl. Alma Juventus Fano); Chiara Capezzone, Giovanni Feliciani, Valentino Teodori (Atl. Fabriano); Debora Cappella (Sport Dlf Ancona); Sara Carducci (Avis Ascoli Marathon); Fabio Costantini, Daniele Sperindei (Atl. Banca di Pesaro Centrostorico); Anna Di Chiara (Atl. Monte San Giusto Città del Sorriso); Andrea Falasca Zamponi (Atl. Potenza Picena); Anna Maria Giovanelli (Atl. Avis Fano); Giancarlo Mariani (Atl. Trodica); Marzia Ottaviani (Atl. Fano Techfem); Vincenzo Paternesi Meloni (Pod. Valtenna); Simona Santini (Atl. Amatori Osimo); Betti Sgariglia (Sport Atl. Fermo).



Primatisti provinciali tetrathlon: Maria Bellezza, Leonardo Drachuk, Raoul Evangelisti (Sef Stamura Ancona); Francesco Capparè, Alessandro Felicioni, Maria Crystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese); Adele Minnucci (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); Francesco Curini (Sport Atl. Fermo).



Prove multiple campionato individuale ragazzi: Leonardo Felici, Rebecca Spano (Team Atl. Porto Sant’Elpidio); Anisia Straccia (Collection Atl. Sambenedettese); Fatia Ajayi, Lucrezia Bagnarelli, Manuel Rogani (Sef Stamura Ancona); Brigida Clara Cozzolino (Atl. Civitanova); Emma Donnanno (Cus Urbino); Alessandro Piersantelli (Atl. Osimo); Samuele Collina (Asa Ascoli Piceno); Gabriele Ismailciuc (Atl. Elpidiense Avis Aido); Mohamed Dieng (Atl. Avis Macerata).



Squadre vincitrici Campionato Cinque Cerchi under 14

Atletica Sangiorgese R. Rocchetti: Giorgia Anselmo, Sara Carlomè, Sofia De Carolis, Emma Fidani, Elena Miruna Ghita, Matilde Mecozzi, Adele Minnucci, Beatrice Minnucci, Ludovica Olivieri, Letizia Piciotti, Yasmin Vitali

Sef Stamura Ancona: Nikita Aviv Calderoni, Giacomo Campelli, Alessandro Cerrano, Damiano De Rosa, Alessandro Discepoli, Leonardo Drachuk, Raoul Evangelisti, Giovanni Filippetti, Tiago Gigli, Federico Imperatore, Giacomo Massini, Leonardo Pelagagge, Manuel Rogani, Samuele Rossetti, Lorenzo Sposetti, José Carlos Vasquez Bazan.



Progetto Marcia Marche: Elisa Marini, Gian Marco Rossetti (Cus Macerata); Agnese Giombetti (Atl. Fano Techfem); Flavia Balena (Asa Ascoli Piceno); Elisa Andreucci, Sara Moroni, Francesca Tomeo, Sara Tomeo (Atl. Castelfidardo Criminesi); Luca Cabibbo, Damiano De Rosa, Margherita Discepoli, Leonardo Pelagagge (Sef Stamura Ancona); Riccardo Picchio, Niccolò Santoni (Atl. Osimo).



Progetto Siepi: Manuel Arcone Venturini, Francesca Caimmi (Atl. Jesi); Valeria Carnevali (Sef Stamura Ancona).



Gran Prix Mezzofondo Italia Centrale: Ndiaga Dieng (Atl. Avis Macerata); Maria Albanesi, Lucia Burini, Valeria Carnevali (Sef Stamura Ancona); Matteo Collini (Collection Atl. Sambenedettese); Alessio Cozza (Atl. Fabriano); Andrea Falasca Zamponi (Atl. Potenza Picena); Francesca Caimmi (Atl. Jesi). Da altre regioni: Chiara Fucelli (Acsi Italia Atletica); Filippo Ferri (Atl. Winner Foligno); Caterina Caligiana (Atl. Capanne Pro Loco Athletic Team); Gabriele Germani (Runners Ciampino); Simone Fazi (Studentesca Rieti Milardi); Alessio Perna (Passologico).



Società: Atl. Osimo, Atl. Fabriano, Atl. Chiaravalle, Sef Stamura Ancona, Atl. Castelfidardo Criminesi, Atl. Amatori Osimo, Atl. Senigallia, Asa Ascoli Piceno, Collection Atl. Sambenedettese, Atl. Sangiorgese R. Rocchetti, Sport Atl. Fermo, Pod. Avis Lattanzi Montegiorgio, Team Atl. Marche, Team Atl. Porto Sant’Elpidio, Cus Camerino, Atl. Avis Macerata, Sef Macerata, Sacen Corridonia, Atl. Civitanova, Atl. Potenza Picena, Atl. Ama Civitanova, Atl. Fano Techfem, Cus Urbino, Gp Lucrezia, Pesaro Athletic Field.