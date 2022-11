Infrastrutture e "Fattore Q" per il rilancio dei territori interni. L’assessore Baldelli comunica ai sindaci marchigiani l’avvio del bando regionale

2' di lettura

24/11/2022 - L’assessore alle Infrastrutture e alle Politiche per la montagna Francesco Baldelli ha sottoscritto e inviato la lettera ai 111 Sindaci dei comuni dei territori interni delle Marche per comunicare loro l'avvio del bando per la riqualificazione degli spazi urbani come strumento di sviluppo economico.

“È un progetto pilota – afferma Baldelli – che rivoluziona il modo di intendere e promuovere lo sviluppo dei territori interni e della montagna e il benessere delle comunità che vivono e lavorano in questi centri della nostra splendida regione: al fianco di infrastrutture stradali e ferroviarie, sulla cui progettazione la Giunta Acquaroli sta lavorando con forza – dal sistema delle pedemontane e intervallive sino all'anello ferroviario – ora arriva la riqualificazione degli spazi urbani, come leva per la crescita economica”.

“Abbiamo tracciato una strada nuova da cui non si ritorna indietro. – continua l’assessore – Stop agli interventi palliativi inefficaci contro lo spopolamento. Con questo bando abbiamo invece messo al centro il ‘Fattore Q’, la ‘Qualità dei progetti’ per rendere più belli e accoglienti i nostri borghi storici, ricchi di qualità ancora poco conosciute, luoghi da conservare e valorizzare per creare nuove opportunità di lavoro e diffondere ricchezza”.

Il mondo delle professioni, con gli ordini degli architetti e degli ingegneri, e la Regione Marche vogliono premiare la qualità dei progetti, qualità con la Q maiuscola.

“È un contributo concreto per il rilancio di territori belli ma fragili, – conclude l’assessore Francesco Baldelli – che non possono più essere considerati "riserve indiane" da mantenere in vita con servizi di Serie B. Adesso sotto con idee e dei progetti di qualità, per diffondere ancora di più quella cultura del progetto che manca da troppo tempo nella nostra regione”.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire da domani, venerdì 25.11.2022, e per i trenta giorni successivi: il bando e tutte le informazioni sono disponibili al link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Territori-interni.