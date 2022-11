Fermo: Lingua dei Segni, inclusione e merito: più di 200 partecipanti al webinar della SSML San Domenico di Fermo

5' di lettura

24/11/2022 - L’università ha deciso di inaugurare il nuovo anno accademico del Corso di Laurea per Mediatori Internazionali delle Lingue dei segni (LILS) invitando personalità autorevoli a discutere di temi estremamente attuali. Parole chiave: LIS, inclusione, università e merito. A parlarne l’On. Augusta Montaruli, il Presidente Acquaroli, il rettore dell’Università di Parma Andrei, la tennista Cocciaretto e l’ing. Roger Abravanel.

Prende per primo la parola l’organizzatore del webinar, il prof. Carlo Nofri, Direttore della SSML San Domenico di Fermo nonché presidente dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Linguistica e Culturale (OSSMED). Chi meglio del Direttore può presentare gli ospiti che ha tanto voluto, in primis, l’On. Augusta Montaruli, sottosegretaria di Stato al Ministero per l’Università e la Ricerca. Impossibile dimenticare il suo intervento al Parlamento in Lingua dei Segni nel 2019, un gesto d’indignazione che rimarrà impresso nella storia. “Chi vi parla è di lingua madre LIS – esordisce – e per questo mi batto da tempo affinché tale lingua sia riconosciuta come patrimonio nazionale e non solo dei sordi. Nella scorsa legislatura abbiamo finalmente approvato un emendamento per il riconoscimento della LIS, atteso da oltre trent’anni”. Sull’università dice: “Agli interpreti e agli studenti va il mio grande ringraziamento, è merito della loro dedizione se continua questo percorso di civiltà che ha portato al tramandarsi di questa lingua”. L’onorevole non ha dubbi: il discorso inclusione si sposa bene con quello di merito, che introdurrà successivamente Abravanel. Includere significa concedere agli svantaggiati la possibilità di superare traguardi che diversamente non potrebbero raggiungere.

Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli si sente di ringraziare l’Università per aver portato questo corso di laurea nel territorio marchigiano: “Il corso è motivo di orgoglio, perché dimostra la lungimiranza di coloro che si sono impegnati per la formazione di figure professionali in questo ambito. Auspico una collaborazione con le istituzioni territoriali affinché questa lingua diventi integrante delle nostre occasioni istituzionali”.

Dal 2019 è a fianco della San Domenico l’Università di Parma, una collaborazione che riempie di orgoglio il Rettore Paolo Andrei. Entrambe le università condividono l’impegno per l’inclusione, caposaldo dell’agire quotidiano: l’università di Parma, infatti, prevede nell’offerta formativa una laurea magistrale internazionale in Language Sciences and Cultural Studies for Special Needs: “Il corso è nato mettendo a sistema le competenze che stanno crescendo nell’ambito della ricerca e il rapporto fruttuoso con la SSML di Fermo” spiega il Rettore.

Il sogno del prof. Nofri, però, non si ferma alla “deaf friendly university” ma punta alla “deaf friendly city”, con riferimento alla sede dell’Università, la città di Fermo. Francesco Trasatti, Presidente del Consiglio Comunale, si è sin da subito schierato a fianco del professore. Il loro percorso, iniziato diversi anni fa, ha portato Fermo ad essere riconosciuta come una delle città UNESCO dell’apprendimento. Inoltre, proprio quest’anno, è stato inaugurato il progetto “Fermo Deaf Friendly City”, ideato dallo stesso Nofri, che persegue come fine principale quello di rendere Fermo una città accessibile ai sordi. Il Presidente Trasatti – che parla anche in veste di delegato del Sindaco alla Learning City – definisce questo progetto “la sfida perfetta per una città dell’apprendimento, che non può fare a meno di dare importanza all’accessibilità e alla fruibilità”.

È intervenuta, come “testimonial del merito”, la giovanissima tennista fermana Elisabetta Cocciaretto, che ha raggiunto il 63° posto nel ranking mondiale. La campionessa ha solo 21 anni, ma è perfettamente in grado di coniugare lo studio della Giurisprudenza e lo sport. Il suo segreto? Sacrificio, forza di volontà, passione. “Non mi vergogno di dire che mi piace studiare. Cerco di ridurre le uscite con le amiche, ma è una rinuncia che mi è necessaria per raggiungere i miei obiettivi – spiega Cocciaretto – il tennis mi dà molte soddisfazioni. Ho avuto un brutto infortunio ma ho trovato la forza di rialzarmi e di vincere uno dei tornei più importanti a Tampico, in Messico”.

Conclude il webinar l’attesissimo ospite Roger Abravanel, presentato da Nofri come “l’ideologo della meritocrazia”. Quest’ultimo termine è il perno della sua Lectio Magistralis. Nel corso del suo intervento, è facile comprendere che l’ingegnere usa la parola “meritocrazia” come sinonimo di pari opportunità e inclusione. Affinché una società sia meritocratica bisogna puntare sui tre pilastri fondamentali, che, per primi, devono basarsi sul merito: imprese, università di eccellenza e sistema giudiziario. “Le università italiane sono bastioni del nepotismo, mentre all’estero baluardo della meritocrazia” afferma Abravanel. Non c’è quindi da meravigliarsi se nelle dettagliate slide che scorrono durante il suo discorso si nota un’esclusione delle università italiane dal vertice della competizione globale. La causa principale è la mancanza di finanziamenti e l’eccessiva attenzione alla quantità degli studenti e non alla qualità degli studi. E la formazione non basta: “Ai giovani deve essere garantito il diritto al lavoro, non solo il diritto allo studio” dice l’ingegnere in conclusione. Argomenti tutti approfonditi nel suo ultimo libro, diventato rapidamente un best seller, “Aristocrazia 2.0. Una nuova élite per salvare l’Italia”.

La Lectio Magistralis ha tenuto tutto il pubblico incollato allo schermo. Un grande successo per il Webinar che ha contato ben 246 partecipanti, patrocinato da Confindustria Fermo e dall’Ordine degli Avvocati, presenti con numerosi iscritti. Si sono collegati anche la vicaria del Prefetto di Fermo, il Capo della Polizia e il Questore.