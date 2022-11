Fano: Karate, a Fano il campione del mondo Stefano Maniscalco

1' di lettura

24/11/2022 - Due titoli mondiali, 5 europei e 17 nazionali. Un palmares che parla da solo e che la dice lunga sulla caratura dell’atleta che sarà ospite domenica 27 novembre a Fano: Stefano Maniscalco. Il 40enne karateca siciliano, oggi direttore tecnico del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, è stato chiamato dal Csi Fano (comitato provinciale Pesaro-Urbino) per uno stage di perfezionamento riservato ad atleti preagonisti e agonisti dagli 8 ai 40 anni.

“La disciplina del karate – spiega Stefano Baioni, coordinatore provinciale Csi del settore ed ex atleta gs Fiamme Gialle – è in forte espansione nelle nostre zone, come del resto lo è a livello nazionale, complice l’approdo alle recenti olimpiadi di Tokyo. Abbiamo invitato Stefano Maniscalco (tra le altre cose, commentatore Rai proprio alle Olimpiadi di Tokyo, ndr) perché è un emblema di questo sport: lo è stato sul tatami per tanti anni e lo è ancora oggi attraverso la promozione, fatta sia nelle palestre che sul grande schermo dove ha portato il karate nel 2020 e nel 2021 girando due film da co-protagonista”.

Maniscalco, oltre ai titoli già citati, in bacheca ha anche 3 medaglie d’oro conquistate ai Giochi del Mediterraneo, 1 d’argento dei World Games e una di bronzo dei Combat Games.

L’evento è in programma alla palestra del Liceo Torelli di Fano domenica 27 novembre dalle 16 alle 18 e sono attesi un centinaio di karateka provenienti da una decina di società sportive della regione Marche.

Info: 328.38.78.190