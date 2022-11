Urbino: Lunedì 28 sospensione del servizio acqua per lavori alla condotta idrica, ecco le vie interessate

1' di lettura

22/11/2022 - L’Amministrazione Comunale e Marche Multiservizi rendono noto che LUNEDÌ 28 NOVEMBRE verrà eseguito un intervento di manutenzione alla condotta idrica in via Guido da Montefeltro, all’altezza del civico 33.

I lavori, resi indispensabili per migliorare l’approvvigionamento idrico degli utenti, richiede l’interruzione temporanea del servizio in alcune zone del territorio comunale.



L’interruzione durerà esclusivamente il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, precisamente:



DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 16,00 DI LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022



Di seguito le vie/località interessate dall’interruzione temporanea del servizio:



- Strada Prov.le Montefabbri

- Via Madonna del Lago

- Via Bonconte da Montefeltro

- P.zza Elisabetta Gonzaga

- Via Battista Sforza

- Via Baccio Pontelli

- Via Errigo Bernini

- Via Giannetto Dini

- Via Girolamo Cavazzoni

- Via Ottaviano Petrucci

- Via Ca’ Staccolo

- Via Scalette Pietro Bembo

- Via Scalette B. Castiglione

- Via Vespasiano da Bisticci

- Via Ca’ Tarulla

- Via Armellina

- Via del Collegio

- Via Panoramica

- Via Pallino

- Via Mari

- Via Ca’ Vagnarello

- Via Ca’ Bevilacqua

- Via dell’Orologio di Sopra

- Via dell’Orologio di Sotto

- Via S.P. 9 Feltresca

- Via Colcello

- San Cassiano

- Via della Valle

- Via Monte Calende

- Via Cal Monte

- Via Ca’ Brunello

- Via del Parco

- Via S. Lorenzo in Solfinelli

- Via della Rinascita

- Via R. Brindisi

- Via Checcicarino

- Via Fornace (Miniera)

- Via Fornace (Pieve di Cagna)

- Loc. Ca’ Vagnino

- Via Casabella

- Via Ognisanti

- Via Mainardi

- Via Salimbeni



Si confida nella gentile comprensione della cittadinanza.