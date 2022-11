Senigallia: Il sindaco Olivetti: "Dal Governo 400 milioni per l'alluvione, un grande risultato per il nostro territorio"

1' di lettura

22/11/2022 - Il Consiglio dei Ministri ha disposto 400 milioni a favore dei territori marchigiani colpiti dai tragici eventi del 15 settembre scorso. Saranno destinati in parte agli indennizzo per le famiglie e per le imprese ed in parte a realizzare le opere pubbliche necessarie per la mitigazione del rischio idraulico delle Valli del Misa e del Nevola.

Un grande risultato per il nostro territorio che mai prima d’ora era stato destinatario di un intervento così massivo. Avevo avuto molte promesse da parte del Governo appena insediato durante le interlocuzioni avute a Roma, tutti mi avevano garantito che non ci avrebbero lasciati soli. La promessa è stata mantenuta, una circostanza non scontata, considerato che da decenni Senigallia ha atteso, invano, dallo Stato e dalla Regione questa disponibilità.



Ringrazio il Governo Meloni per la grande sensibilità e serietà dimostrata sin dal momento del suo insediamento, sono convinto che i nostri deputati e senatori marchigiani di maggioranza, che durante quei terribili giorni sono venuti a Senigallia, senza grande clamore,per confermare il loro impegno a rappresentare a Roma le nostre istanze sosterranno questa decisione. Ringrazio il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per essersi impegnato per ottenere questo risultato. Finora il nostro impegno è stato ripagato, ora controlleremo che le risorse messe in campo possano essere davvero risolutive per il nostro territorio