Manovra, Battistoni (FI): “Bene fondi per 400mln a Marche, Governo vicino a territori”

1' di lettura

22/11/2022 - “I 400 milioni di euro contenuti nel Decreto legge allegato alla manovra finanziaria destinati ai territori delle Marche colpiti dalle alluvione di settembre sono un’ottima notizia che risponde alle necessità di una intera comunità”.

Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e commissario regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni.

“Come commissario regionale di Forza Italia – continua Battistoni – ringrazio il Governo per aver prontamente predisposto in Cdm un piano di aiuti concreto ed immediato da dedicare ai territori marchigiani e alla sua popolazione che a settembre hanno pagando un prezzo altissimo, non solo da un punto di vista ambientale e infrastrutturale, ma soprattutto in termini di vite umane. Con questo Decreto - conclude Battistoni - il Governo risponde con atti concreti alle necessità delle Marche confermando le linee programmatiche dell’Esecutivo come ebbe modo di anticipare il presidente Meloni durante le sue comunicazioni alle Camere”.