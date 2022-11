M5S sulla sfiducia ad Aguzzi, Ruggeri: "Negate le responsabilità politiche sull’inadeguatezza del sistema anti-alluvione"

1' di lettura

22/11/2022 - «La maggioranza ha fatto quadrato intorno all’assessore regionale Stefano Aguzzi, resta che il sistema dell’emergenza nelle Marche è risultato inadeguato ad affrontare la disastrosa alluvione del settembre scorso».

La capogruppo consiliare dei 5 Stelle, Marta Ruggeri, è intervenuta stamane in aula per sostenere la mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore alla protezione civile.

«Un atto doveroso – ha proseguito Ruggeri – perché valutando la successione degli eventi, nella loro cruda oggettività, emergono responsabilità di natura politica non imputabili ad altri, se non alla figura che svolge funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. La sfiducia è un atto politico, non è un’azione a cuor leggero, né personale e nemmeno strumentale, perché non sarebbe corretto soprattutto nei confronti di chi abbia perso nella tragedia familiari o persone care. La mozione si fonda invece su ragioni precise».

Ha sottolineato Ruggeri: «Fin dalle 16 di quel maledetto giovedì 15 settembre le stazioni meteo nei bacini idrografici dei fiumi Misa, Biscubio e Candigliano descrivevano precipitazioni del tutto eccezionali». Il sistema dell’emergenza, ha argomentato la capogruppo di M5S, non ha quindi colto in modo tempestivo «segnali che non lasciavano spazio ad ampi margini di interpretazione». Al contrario si sarebbe potuto «attivare un sistema di allarme immediato in una zona notoriamente a rischio idrogeologico» e informare «la popolazione sui comportamenti da tenere in vista di quanto stava per accadere, prima che la piena raggiungesse le strade, i ponti, le abitazioni e le attività economiche».

Ruggeri ha dunque evidenziato carenze della struttura per l’emergenza e di tempestività: «Tra l’altro l’assessore aveva raggiunto la sala operativa con un ritardo macroscopico, cosa che aggrava in modo sensibile le responsabilità di carattere politico».