FDI: “Dal Governo 400 milioni di euro in favore delle Marche per la ripartenza post-alluvione”

2' di lettura

22/11/2022 - “Dal Governo Meloni un primo stanziamento adeguato per far fronte alle esigenze immediate in ambito civile e imprenditoriale a seguito dell’alluvione del 15 settembre scorso.

Si tratta di 400 milioni di euro - 200 milioni autorizzati col Decreto insieme alla legge di Bilancio e ulteriori 200 milioni stanziati nella stessa manovra - che garantiranno una boccata d’ossigeno per iniziare la ripartenza. Lasciamo al Partito Democratico le stucchevoli dichiarazioni su un fantomatico disinteresse di Fratelli d’Italia nei confronti della nostra Regione. I fatti dimostrano altro. Quindi, non polemiche, ma concretezza”. Queste le dichiarazioni dei consiglieri dal gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche a seguito dello stanziamento per le Marche previsto nella Legge di Stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri, 21 novembre.

“I fondi previsti nella Manovra garantiranno un sostegno concreto per famiglie e imprese provate dagli eccezionali eventi alluvionali. Siamo certi che l’attenzione nei confronti delle Marche sarà sempre massima da parte del Governo guidato dalla nostra leader, Giorgia Meloni, che ha sempre indicato la nostra Regione come un modello da seguire in molteplici ambiti. Per la ricostruzione post-sisma del 2016 in grande ritardo, alluvione del 15 settembre scorso e sciame sismico nel pesarese/anconetano in atto dal 9 novembre scorso e per il quale il presidente Francesco Acquaroli ha inoltrato formale richiesta di stato di emergenza nella giornata di ieri, alcuni dei dossier ben presenti dal Governo nazionale. Il Governatore Acquaroli ha atteso, giustamente, una rendicontazione dei danni quasi completa sull’ultimo terremoto che purtroppo ci ha colpiti e, quindi, avendo dati oggettivi”, concludono dal Gruppo FdI.

“Noi ci stiamo muovendo con tenacia e con prudenza, sostanziando le informazioni, con fatti concreti. E grazie alla nostra tenacia abbiamo ottenuto i 400 milioni come primo intervento, al quale ne seguiranno altri. Quelli che capiscono tutto ci hanno lasciato una sanità allo sfascio e il disastro idrogeologico sotto gli occhi di tutti, solo per citare alcuni punti. Voi del Pd – ha evidenziato durante la dichiarazione di voto il capogruppo, Carlo Ciccioli - avete un metodo inaccettabile di fare politica, rilasciando note e dichiarazioni, solo per tentare di far dimenticare le catastrofi ereditate e alle quali stiamo ponendo rimedio”.