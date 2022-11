Dal Governo 400 milioni alle Marche, Marchetti: “Le Marche priorità per la Lega. Grazie al Ministro Giorgetti”

1' di lettura

22/11/2022 - “Il Consiglio dei Ministri ha stanziato, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, 400 milioni di euro per i territori alluvionati delle Marche.

Si tratta di una prima ma fondamentale misura a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno cercando di ripartire e ricostruire in seguito all’alluvione dello scorso 15 settembre. Un atto concreto che testimonia l’impegno della Lega per le Marche, che sono e saranno per noi una priorità in ogni settore, dalla ricostruzione alle infrastrutture, dell’economia al turismo”.

Così in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, Commissario della Lega Marche