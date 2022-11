Ancona: Terremoto Marche: Sono 130 le persone ad aver perso la casa, 2281 le verifiche dei Vigili del fuoco

1' di lettura

Dal giorno 9 novembre, data in cui si sono verificati gli eventi sismici di maggior rilievo nell’ultima sequenza tuttora in corso, continua, incessante, l’attività di verifica e sopralluogo del Comando Vigili del Fuoco di Ancona negli edifici pubblici e privati della provincia, per verificarne la stabilità.

Dal 9 novembre ad oggi il Comando guidato dall’ing. Pierpaolo Patrizietti ha svolto complessivamente 2281 verifiche, con una media di 170 sopralluoghi al giorno, ne restano ancora da effettuare 140. Dall’inizio dell’emergenza sono state evacuate, nel territorio della provincia di Ancona, 130 persone.

Al fine di incrementare l’attività in questione – per la quale il Prefetto di Ancona Darco Pellos ha espresso vivo compiacimento e plauso – e terminare con la massima celerità possibile gli accertamenti in corso, sono stati trattenuti presso il Comando dorico 5 ispettori, già temporaneamente assegnati e in attesa di destinazione definitiva.

La Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, guidata dall’ing. Antonio La Malfa, d’intesa con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, ha altresì fatto affluire 8 unità provenienti da altri comandi della regione e altri 16 provenienti da fuori regione.