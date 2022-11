Pesaro: Vis Pesaro-Fermana 1-1, Bunino gela la Vis con il pareggio al 90'

5' di lettura

21/11/2022 - Termina 1-1 il derby tra Vis Pesaro e Fermana, risultato poco utile a entrambe le squadre. Dopo un primo tempo in cui la Vis ha cercato con maggior intensità la porta, la Fermana è uscita fuori dominando la seconda frazione e rischiando il gol in più occasioni.

Parte meglio la formazione di casa, che al 3' si rende subito pericolosa: Cannavò entra in area dalla destra e lascia il pallone a Di Paola, che si vede respingere da Nardi un diagonale rasoterra diretto all'angolino destro. Al 17' risponde la Fermana con una conclusione da fuori area di Pinzi resa insidiosa dal terreno bagnato. Si distende Farroni e blocca a terra. Aumentano da ambo le parti gli errori tecnici dovuti alle condizioni del campo di gioco e iniziano a latitare le occasioni. Da segnalare solo il tiro di Cannavò respinto da Nardi al 29'. Non accade altro in un primo tempo in cui il ritmo ha faticato a decollare.

La seconda frazione riparte senza sostituzioni e si apre con le ammonizioni di De Nuzzo e Aucelli, che vanno a sommarsi ai già sanzionati Cannavò, Borsoi, Gavazzi e Giandonato. Al minuto 54 arriva però il vantaggio della Vis: lancio di Valdifiori sulla sinistra per Fedato, che si accentra e con un bel destro a rientrare batte Nardi. Vantaggio biancorosso, ma da qui inizierà il dominio fermano. Al 58' sugli sviluppi di una punizione la palla arriva a Maggio, che con un buon destro costringe Farroni a smanacciare in corner. Grande occasione sempre per gli ospiti al 66', quando Fischnaller, imbeccato dal filtrante di Maggio, si invola verso Farroni, ma strozza la conclusione mettendo a lato. Altro pericolo per la Vis al minuto 77, ancora con Maggio, che prova a superare Farroni sul primo palo, ma è bravo l'estremo difensore pesarese a respingere. La Vis prova a chiudersi e a ripartire in contropiede, ma al 90' arriva la doccia fredda: azione prolungata della Fermana, palla in mezzo per Spedalieri che appoggia di petto a Bunino. Il numero 9 dal limite colpisce al volo di sinistro e infila Farroni con un tiro che colpisce il palo prima di entrare. Gran gol. Dopo quattro minuti di recupero termina l'incontro sul risultato di 1 a 1.

Il pareggio non serve a nessuna delle due squadre, che necessitavano di una svolta importante nel loro difficile percorso. La Vis ora è a tre punti dalla zona playout e allunga la striscia di partite senza vittoria. Sabato 26 novembre alle 17:30 affronterà in trasferta l'Entella, che oggi ha pareggiato con il fanalino di coda San Donato, ma occupa pur sempre il terzo posto in classifica a un solo punto dalla capolista Reggiana. Mister Sassarini dovrà cercare l'impresa, sfruttando l'inserimento del nuovo acquisto Pucciarelli.

CRONACA LIVE

90'+4' - Dopo quattro minuti di recupero l'arbitro fischia la fine. Termina 1-1. Al gran gol di Fedato risponde Bunino con una rete altrettanto bella. Dominio fermano nel secondo tempo, con numerose occasioni dalle parti di Farroni. Un pareggio inutile per entrambe le squadre.

90' - PAREGGIO DELLA FERMANA! 1-1. Azione prolungata della Fermana, palla in mezzo per Spedalieri che appoggia di petto a Bunino. Il numero 9 dal limite colpisce al volo di sinistro e infila Farroni con un tiro che colpisce il palo prima di entrare. Gran gol.

88' - Bunino viene ammonito per un fallo su Gavazzi. Nel frattempo cambio nella Fermana con Spedalieri che sostituisce Eleuteri.

81' - Doppio cambio per la Vis: Rossoni e Ngom rilevano Ghazoini e Fedato.

79' - Ammonito Fischnaller per proteste.

78' - Egharevba sostituisce Borsoi.

77' - OCCASIONE FERMANA! Ripartenza degli ospiti con la palla che arriva a Maggio. Bravo Farroni a respingere il tiro dell'avversario.

69' - Doppio cambio nella Fermana: entrano Carosso e Bunino per Romeo e De Nuzzo.

66' - OCCASIONE FERMANA! Filtrante di Maggio per Fischnaller, che si invola verso Farroni ma strozza la conclusione.

58' - OCCASIONE FERMANA! Sugli sviluppi di una punizione la palla arriva a Maggio, che da posizione defilata costringe Farroni a deviare in corner.

57' - Primo cambio nella Vis: esce un ottimo Valdifiori, entra Coppola.

56' - Ammonito di Paola per un intervento falloso a centrocampo.

54' - CHE GOL FEDATO! 1-0. Lancio di Valdifiori sulla sinistra per Fedato, che con un bel destro a rientrare batte Nardi. Vantaggio biancorosso in un momento in cui i fermani sembravano messi meglio in campo.

52' - Trattenuta di Aucelli su Maggio: ammonito.

50' - Ammonito De Nuzzo per simulazione.

46 - Si riparte senza sostituzioni.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

45' - Finisce il primo tempo. Dopo un inizio vivace, la partita è calata di ritmo, complici anche le condizioni del terreno di gioco. Un paio di occasioni della Vis e nulla più. Appuntamento tra quindici minuti per la seconda frazione.

34' - Ammonito Gavazzi, che trattiene vistosamente Fischnaller.

29' - OCCASIONE VIS! Ghazoini sfonda a destra e serve Cannavò, che da buona posizione impegna Nardi.

25' - Sta calando il ritmo e stanno aumentando gli errori tecnici, dovuti anche alle condizioni difficili del campo.

17' - OCCASIONE FERMANA! Conclusione da fuori area di Pinzi resa insidiosa dal terreno bagnato. Si distende Farroni e blocca a terra.

14' - Ammonito anche Borsoi per un intervento in ritardo su Romeo.

11' - Cannavò viene ammonito per aver fermato la ripartenza di Misuraca. Partita vivace per il momento.

3' - OCCASIONE VIS! Cannavò entra in area dalla destra e lascia il pallone a Di Paola, che si vede respingere da Nardi un diagonale rasoterra diretto all'angolino destro.

1' - Calcio d'inizio al “Benelli”. DIvisa gialloblù per gli ospiti, biancorossi i padroni di casa.

Formazioni ufficiali:

Vis Pesaro: Farroni, Ghazoini, Zoia, Gavazzi (C), Cannavò, Borsoi, Bakayoko, Fedato, Aucelli, Di Paola, Valdifiori. All. Sassarini.

Fermana: Nardi, Eleuteri, De Nuzzo, Romeo, Giandonato (C), Fischnaller, Pinzi, Misuraca, Maggio, Parodi, Pellizzari. All. Protti.