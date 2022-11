Uil Scuola Marche: “Investire 4 milioni per stabilizzare tutti i precari”

1' di lettura

18/11/2022 - Basterebbero poco più di 800 euro a testa per stabilizzare gli oltre 5mila precari della scuola marchigiana. Circa 4 milioni di euro di maggiori investimenti all’anno per dare stabilità lavorativa a docenti, amministrativi e personale ata e dall’altra dare maggiore efficienza e continuità didattica agli studenti.

È il quadro regionale dello studio redatto dalla Uil Scuola Rua che, partendo dall’analisi dei livelli stipendiali tra personale precario e personale a tempo determinato, ha ricavato la differenza tra stipendi e determinare il costo complessivo dell’immissione in ruolo di tutti i precari della scuola.



“La trasformazione dei posti dall’organico di fatto in posti in organico di diritto, e degli attuali contratti precari del personale della scuola in immissioni in ruolo – spiega Antonio Spaziano, segretario generale della Uil Scuola Rua Marche - avrebbe un’incidenza minima per la spesa dello Stato e riflessi esponenziali sulla qualità della vita scolastica, intesa come comunità educante oltre ad avere un valore altamente sociale. Contratti stabili offrono possibilità concrete alle persone: dall’acquistare una casa al progettare stabilmente. Consentono di pensare al futuro. Insomma, ne giova la scuola che avrà la certezza di avere il personale in servizio già dall’avvio dell’anno scolastico e ne giova anche il sistema previdenziale che può contare su nuove stabilità contributive”.