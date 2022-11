Pesaro: Terremoto, Ricci ad Acquaroli: "Chieda lo stato d’emergenza per aiutare i comuni e i cittadini sfollati"

1' di lettura

18/11/2022 - «Acquaroli faccia il presidente della Regione Marche e non ascolti gli irresponsabili che discriminano un comune dall’altro per il colore politico. Chieda al governo lo stato d’emergenza e lavoriamo insieme per ottenere i fondi che servono a sistemare gli edifici danneggiati».

È l’appello lanciato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che questa mattina si è recato davanti ad uno degli edifici sgomberati a causa del forte terremoto.

«Ho letto un resoconto vergognoso del Consiglio regionale di ieri – commenta - . Come fa la destra a dire che non abbiamo bisogno di aiuto? Ogni giorno sommiamo danni al patrimonio pubblico (scuole, musei, biblioteche, uffici pubblici ndr) a quello privato. Lo stato d’emergenza è la precondizione per essere aiutati. Pesaro, Fano e altre città della costa hanno bisogno di un sostegno concreto, tutti i marchigiani hanno gli stessi diritti».



Quello dello scorso 9 novembre è stato il terremoto più forte degli ultimi 100 anni nel territorio, «Quando ci sono calamità come queste si aiutano i cittadini danneggiati. Se nessuno lo farà come faranno le persone sfollate a rientrare nelle proprie abitazioni?», ha concluso.