Il Natale che non ti aspetti: confermato Gianmarco Tamberi come testimonial

18/11/2022 - Il sogno del ‘Natale che non ti aspetti’ continua con Gianmarco Tamberi. Il campione nel salto in alto sarà di nuovo il testimonial del "Natale che non ti aspetti", la rete delle feste natalizie più estesa d’Italia: mercatini tipici, presepi viventi, paesaggi fiabeschi, nevicate e animazioni, filari di luci colorati e migliaia di candele per un grande spettacolo mozzafiato.

“Per continuare ad emozionarci con la magia del Natale, vieni a scoprire il Natale che non ti aspetti in provincia di Pesaro-Urbino”. L’orgoglio italiano dello sport sarà il protagonista della campagna di promozione del famoso evento natalizio, che torna a illuminare la provincia di Pesaro e Urbino, dal 26 novembre all’Epifania. Un evento diffuso, capace di condurre migliaia di visitatori in un viaggio magico, che attraversa più di venti borghi storici, tra i più belli d’Italia: Candelara, Fano, Fossombrone, Frontone, Mombaroccio, Mondolfo, Pergola, Urbania, Urbino, Canavaccio, Cagli e Paravento, Fermignano, Montefelcino, Barchi, Isola del Piano, Gradara, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Montecchio di Vallefoglia, Montemaggiore al Metauro, Sant’Ippolito.

“Con Gimbo continuiamo a sognare in grande. Per le Pro Loco di Pesaro e Urbino significa conquistare una visibilità straordinaria grazie a un atleta marchigiano conosciuto in tutto il mondo per i suoi trionfi sportivi e che rappresenta al meglio le Marche, uniche e meravigliose. Ringrazio la Regione Marche, in particolare il presidente Francesco Acquaroli e l’assessore Francesco Baldelli per l’ampio sostegno” - dichiara orgoglioso Damiano Bartocetti, presidente dell’Unpli Pesaro e Urbino.

"Tamberi – aggiunge l’assessore Francesco Baldelli - oltre ad essere un campione rappresenta una felice intuizione della Giunta Acquaroli, che ha voluto associare all'immagine positiva di Gimbo quella di un territorio in cui vale la pena ‘fare un salto’. Gli eventi proposti vanno nella direzione di destagionalizzare l'offerta turistica delle Marche puntando su iniziative di qualità, come dimostrano i numeri e il lavoro delle nostre Pro Loco, che generano una grande partecipazione popolare tra volontari, giovani e famiglie. Un modello di eccellenza che merita il sostegno della Regione Marche".

L’obiettivo è di raggiungere traguardi ancora più importanti, attraverso una visibilità ampia per un evento che si distingue con una proposta innovativa e che ogni anno accoglie migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero, attratti dai mercatini di Natale, più belli e affascinanti del centro Italia. Lo spot realizzato con il campione, nel castello di Frontone, sarà al centro della campagna tv e social dell’evento natalizio da qui all’Epifania. Link allo SPOT: https://drive.google.com/drive/folders/1KxL9TFYu4MnuD8jIYsyFc4Ny3nltK-RI?usp=share_link. Il Natale che non ti aspetti è un’iniziativa a cura delle Pro Loco di Pesaro e Urbino con il sostegno della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino.