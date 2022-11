Il Consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) interroga la Giunta sulla struttura organizzativa del Consorzio di Bonifica

1' di lettura

18/11/2022 - Il Consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) ha presentato un’interrogazione inerente il Piano di Organizzazione Variabile (POV), recentemente approvato dal Consorzio di Bonifica.

“Nei giorni scorsi le Organizzazioni Sindacali FAI Marche CISL e CGIL FLAI Marche, ci hanno informato dell’approvazione del Piano di Organizzazione Variabile da parte del Consorzio di Bonifica. Il POV è il piano che definisce la struttura organizzativa sulla base delle funzioni istituzionali del Consorzio e delle connesse esigenze organizzative e, da quanto emerge - spiega Rossi - sembra che il Consorzio abbia approvato il Piano in maniera unilaterale e senza coinvolgere le associazioni di categoria, nonostante le molte criticità che gli stessi avevano evidenziato durante gli incontri nel tavolo di trattativa”.

“In particolare - continua l’esponente dei Civici Marche - mi riferisco alla più seria delle problematiche, cioè quella che prevede l’eliminazione di 9 figure tecniche, inquadrate nel settore progettazione, e l’assunzione di 13 figure professionali non precisamente inquadrate dallo stesso Piano di Organizzazione”.

“Ho ritenuto pertanto opportuno interrogare la Giunta Regionale per sapere se la stessa fosse a conoscenza dell’approvazione del POV, se ne condivide le finalità e quali provvedimenti intende prendere in merito alla vicenda, che vede sempre più il Consorzio di Bonifica decidere in maniera illogica e distaccarsi dalla sua mission originaria"

Conclude Rossi; "Mi auguro inoltre che la nostra maggioranza regionale, così come aveva promesso, si decida quanto prima a mettere mano alla mia proposta di legge sul Consorzio di Bonifica che ha come primo cardine, l'abolizione della tassa di bonifica così come concepita, una tassa che grava sopra migliaia di famiglie senza che esse abbiamo un beneficio reale e diretto sulla loro proprietà".