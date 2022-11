Fano: La Bella d’Italia delle Nevi, fasce importanti per le fanesi Virginia e Asia durante la seconda selezione: tutte le foto

2' di lettura

18/11/2022 - Venerdì scorso, nella splendida cornice del Miscela 04 di Pesaro, si è svolta la seconda selezione del concorso nazionale "La Bella D'Italia", che nei mesi invernali si trasforma nella "Bella delle Nevi". Un concorso nazionale che seleziona le ragazze per la finale regionale, una serata all'insegna della bellezza con la partecipazione di 16 miss pronte a sfidarsi a colpi di bellezza e fascino per conquistare l'ambito pass.

Ragazze provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino e Ancona hanno animato la serata con un'uscita elegante e una in costume. Decisamente toccante il momento dedicato al femminicidio, uno spazio nella serata dedicato a tutte le donne che vengono uccise in Italia, numeri sconcertanti che ad oggi confermano il triste epilogo in cui ogni tre giorni una donna viene uccisa.

Non solo bellezza, non solo riflessioni ma anche tanta energia e divertimento grazie al Dj e alla presentatrice marchigiana Lara Gentilucci che hanno intrattenuto il pubblico per tutta la serata. Al banco della giuria tecnica presente la Dott. Giulia Lorenzetti, la cantautrice Chiara Falcioni, il fotomodello Andrea Valentini, l'Audi Expert Aldo Fyraj e la presidente di giuria esperta in moda e look Mary Santini, che hanno premiato con la fascia RAGAZZA PRIMA PAGINA Virginia Bacchiocchi di Fano, con la FASCIA RAGAZZA VISO TV Luna Bruni di Ancona e Asia Cali di Fano, con la FASCIA RAGAZZA MODA MARE Martina Balducci di Montecchio e con la fascia RAGAZZA GAMBE OK Sabrina Habibi di Sassocorvaro.

Vince la seconda selezione conquistando la fascia della BELLE DELLE NEVI Manila Violini di Agugliano il momento delle premiazioni è stato anticipato da due momenti dedicati al canto e alla bellezza con la cantautrice Chiara Falcioni e con la presenza della già vincitrice della fascia RAGAZZA GAMBE OK Greta Pagnetti.

L'evento organizzato dall'Agenzia Pink Eventi di Francesca Cecchini ha conquistato il pubblico, e le richieste di serate di selezione provengono da tutta la regione, Soddisfatta quindi l'organizzatrice che comunica la prossima selezione di domenica 27 novembre in provincia di Ancona nella città di Fabriano. Le iscrizioni al concorso di bellezza sono aperte a tutte le ragazze che hanno un età da 14 a 28 anni, info online nella pagina facebook "La Bella D'Italia Regione Marche".