Civitanova: Ispezioni della Guardia costiera, sequestrati 63 kg di pesce, nel mirino anche tre ristoranti

18/11/2022 - Continua l’incessante attività di controllo sulla filiera della pesca da parte degli uomini e delle donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Nei giorni scorsi i militari hanno effettuato diverse operazioni finalizzate alla repressione ed al contrasto della pesca illegale su tutto il territorio della provincia maceratese.

In particolare il personale dipendente, coordinato dal Comandante del porto Ylenia Ritucci, ha effettuato numerose attività ispettive su tutta la filiera commerciale della pesca (controlli su motopesca allo sbarco, grande distribuzione, supermercati, ristoranti, pescherie, ecc..), all’esito delle quali venivano elevate cinque sanzioni amministrative ed altrettanti sequestri, per un valore di circa 7.500 euro ed un totale di 40 kg di prodotto ittico sequestrato di diversa tipologia e specie.

Durante i controlli sono stati sequestrati in tre noti ristoranti di Civitanova Marche 23 kg di prodotto ittico, pronto per essere servito alla clientela ma privo di documentazione attestante la provenienza e la data di cattura, ragione per la quale si è proceduto all’immediato sequestro dello stesso.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche invita i consumatori a prestare la massima attenzione nell’acquisto dei prodotti ittici, facendo particolare attenzione alle informazioni poste sulle etichette; nel corso dei prossimi giorni, continueranno i controlli finalizzati alla lotta e alla repressione dei fenomeni di pesca illegale ma soprattutto per la tutela della salute del consumatore finale.



