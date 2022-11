Camerino: Ladri in fuga a Camerino, in corso le ricerche: recuperata la refurtiva, l'auto risulta rubata

2' di lettura

18/11/2022 - Recuperata in gran parte la refurtiva dei due furti messi a segno ieri sera in altrettante abitazioni di Castelraimondo, da dove è poi scattato l'allarme per quell'Audi A3 bianca vista allontanarsi in modo sospetto da quella zona.

Immediata la segnalazione degli abitanti ai Carabinieri che hanno avviato immediatamente il piano d'intervento che ha visto impegnati tutti gli uomini e i mezzi delle varie stazioni del territorio, stringendo i ladri in una morsa (leggi). I malviventi, infatti si erano diretti in un primo momento verso Matelica, dove erano stati organizzati anche posti di blocco, ma insospettiti alla vista degli stessi hanno fatto retromarcia. Individuati comunque, è iniziato l'inseguimento, stavolta in direzione Camerino.



Sentitisi braccati, i due fuggitivi a bordo dell'Audi A3 le hanno provate tutte per sfuggire alla cattura. Hanno imboccato contromano il tratto fra le rotonde alle porte di Camerino fra la SS Muccese e via Madonna delle Carceri. In quella strada sono entrati in collisione con una Jeep dei militari che ha cercato di bloccargli la strada. Nell'impatto l'auto dei militari ha avuto la peggio, mentre la vettura (con danni alla fiancata) ha proseguito per poche altre centinaia di metri dirigendosi verso San Paolo. Ad un certo punto, con l'auto danneggiata e col fiato addosso, i ladri hanno abbandonato il mezzo con dentro la refurtiva e se la sono data a gambe nei campi dileguandosi nel buio.



Le indagini e le ricerche sono ancora in corso, ma dei due fuggitivi al momento ancora nessuna traccia. I Carabinieri della Compagnia di Camerino che coordinano il caso sono risaliti alla vettura, che è stata rubata nei giorni scorsi nel Lazio. Le ricerche sono continuate per tutta la notte e sono ancora in corso nelle campagne intorno Camerino.