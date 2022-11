Bomba d’acqua Marche: De Poli, interrogazione al ministro Musumeci, da Governo servono fondi in prossima Manovra

1' di lettura

18/11/2022 - "Solo a Cantiano la bomba d'acqua dello scorso 15 settembre ha provocato danni pari a 60 milioni di euro. Siamo di fronte a un quadro che è catastrofico, come denuncia oggi il sindaco, Alessandro Piccini.

Presenterò un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, nella quale chiederò come il Governo intenda intervenire a sostegno del tessuto socioeconomico di questo territorio. Le istituzioni hanno il dovere di dare una risposta a chi, da quel 15 settembre, sta facendo tutto da solo per ricominciare una vita normale".

E' quanto sostiene il Senatore UDC Antonio De Poli che interviene dopo la denuncia del primo cittadino di Cantiano, uno dei Comuni più colpiti dalla tragica bomba d'acqua dello scorso 15 settembre: "Come ho detto in Senato, lo scorso mercoledì in occasione dell'esame del Dl Aiuti ter, i primi stanziamenti di 5 milioni non sono, purtroppo, sufficienti. Serve un segnale tangibile forte da parte del Governo e ci aspettiamo che arrivi nella prossima Manovra", rimarca De Poli che conclude: "Al Ministro Musumeci chiediamo di porre in essere le azioni necessarie per far fronte che è ancora una vera e propria emergenza".