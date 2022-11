Fermo: I dipendenti Dico rimasti a casa chiedono aiuto a politica e imprenditori

3' di lettura

17/11/2022 - FERMO - I sei lavoratori dell'unico punto vendita ex Dico spa che la veneta PAM non ha rilevato chiedono di agevolare trattative con imprenditori interessati a rilevare il supermercato prima che termini la cassa integrazione e che il negozio perda il proprio valore commerciale.

Tra qualche giorno si conclude l'accordo di licenziamento in cui sono intervenuti CGIL, Dico spa di Roma e Regione Marche; previsti due mesi di cassa integrazione, prorogabili di altri dieci mesi se il Consiglio dei Ministri la rifinanzia; nel primo caso saranno licenziati e messi in Naspi dal 1 gennaio 2023, nel secondo dal 1 novembre 2023.

La veneta PAM ha recentemente rilevato, attribuendo l'insegna iN's, un'intera rete di oltre cinquanta punti vendita a marchio Tuodì, Superfresco o InGrande di proprietà Dico spa di Roma in ben tre regioni (Lazio, Umbria e Marche), scartando solo il punto vendita InGrande di via Trasimeno a Monte Urano (vicinissimo a Campiglione di Fermo: foto di copertina) che ha sempre ben funzionato, sotto varie insegne, da ben 29 anni, lasciando a casa sei dipendenti, tutti con famiglia, senza spiegare il motivo.

I sei dipendenti chiedono l'interessamento anche degli enti locali (Comune, Provincia o Regione) che potrebbero fare da tramite con qualche imprenditore per rilevare l'attività che altrimenti perderebbe il valore commerciale.

"Se si riuscisse a trovare un acquirente in questi due mesi per noi che siamo in cassa integrazione ancora con Dico avremmo la possibilità di essere ricollocati e sarebbe una bella pubblicità per lo stesso acquirente" dichiara un rappresentante dei dipendenti del punto di vendita di Campiglione-Monte Urano.

L'ex dipendente rende noto che, ad oggi, le licenze non sarebbero state riconsegnate, la Dico spa avrebbe lasciato tutte le attrezzature all'interno dello stabile e continuerebbe a pagare l'affitto.

Come mai? Se c'è già qualche altra catena interessata sarebbe opportuno che la trattativa venga agevolata con l'aiuto di sindacati e politica locale, nell'ipotesi in cui il problema sia ad esempio la viabilità con l'accesso scomodo e pericoloso dalla strada provinciale Fermana-Faleriense all'interno della zona artigianale-commerciale Raccamadoro: l'incrocio poterebbe essere sostituto da una rotatoria.

Attualmente il negozio è quasi pronto per riaprire, in caso di interesse servirebbe solo riempirlo.

Nella zona non esistono insegne come Todis (divisione discount di Conad), Penny Market (che già in passato ha rilevato alcuni Tuodì) oppure la MD che ha anche l'insegna Lillo per casalinghi, arredamento ed elettronica a basso costo, quindi una merceologia quasi del tutto assente in zona.

I dipendenti della ex Dico spa di Campiglione lamentano che le organizzazioni sindacali intervenute durante la contrattazione non sono riuscite ad imporsi per così poco: solo sei dipendenti (di cui tra l'altro uno andrà in pensione tra pochissimo, quindi in realtà cinque) che potevano, e potrebbero ancora, essere ricollocati negli altri due punti vendita che la iN's ha rilevato, cioè Fermo via Mossa e Porto Sant'Elpidio Faleriense; tra l'altro tre lavoratori abitano più vicino al punto vendita della Faleriense che a Campiglione dove erano impiegati.

