Cosa può offrire un’esperienza di volontariato? Al via la nuova campagna del CSV Marche

3' di lettura

17/11/2022 - Entrata nel vivo in questi giorni, la nuova campagna del Centro servizi volontariato Marche punta l’accento su ciò che il volontariato può offrire a chi si impegna per la solidarietà: crescita personale, nuove competenze, senso di comunità

Crescita personale, sentirsi parte di una comunità, nuove competenze, gratificazioni: un’esperienza di volontariato ha tanto da offrire. È all’insegna di questa consapevolezza che il CSV Marche Ets (Centro Servizi per il Volontariato) ha avviato nei giorni scorsi la sua nuova campagna promozionale, con l’obiettivo di chiamare a raccolta aspiranti volontari in tutta la regione, fornendo loro un servizio di orientamento per scoprire e mettersi in contatto con le associazioni non profit più vicine ai propri interessi e propensioni. L’azione comunicativa vuole rispondere alla costante esigenza di nuovi volontari, sempre presente anche tra gli Ets (enti del terzo settore) marchigiani, e dunque sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà, ma lo fa non tanto a partire dal “cercasi” o dai bisogni, quanto da ciò che il volontariato può offrire a chi sceglie di impegnarsi e dalle tante motivazioni differenti che spingono e alimentano l’esperienza di ciascuno.

“Offresi crescita personale”, “Offresi nuove competenze” “Offresi partecipazione attiva” sono dunque alcuni dei messaggi della campagna multimediale, che è ormai entrata nel vivo, con pagina web dedicata, post, grafiche e un video sui social media, uno spot passato su alcune radio e tv locali, e nei giorni scorsi alcuni poster affissi per Ancona. E a testimoniare che il volontariato può coinvolgere tutti, sono i volontari e le volontarie di diverse associazioni marchigiane, che con la loro immagine sono protagonisti in tutti i materiali realizzati.

“L’azione di tante persone unite nel valore della solidarietà può produrre cambiamenti notevoli. Ma non dimentichiamoci di quello che anche i volontari stessi ricevono dal punto di vista umano e personale. - riflette il presidente di CSV Marche Ets Simone Bucchi – Le Marche, per numero di associazioni in rapporto agli abitanti, sono una regione con un’alta vocazione al volontariato, ma i volontari non sono mai abbastanza... Una risorsa fondamentale nei numerosi servizi e progetti sociali che portano avanti con le loro organizzazioni, ma anche nelle situazioni d’emergenza. Perciò, con questa azione comunicativa, rinnoviamo a tutti/e la proposta di lasciarsi guidare fra le tantissime opportunità di impegno, che il volontariato marchigiano può offrire”.

“Vuoi intraprendere un’esperienza unica?” è infatti la domanda-invito che ricorre nella campagna CSV Marche. Per gli aspiranti volontari, l’ente mette a disposizione un servizio di orientamento, per individuare, insieme ad operatori e operatrici degli sportelli provinciali, l’ambito d’attività o l’associazione più vicina ai loro interessi e aspettative. La compilazione di un form online è il primo passo per essere ricontattati. Per saperne di più: https://www.csvmarche.it/campagna-volontariato

La campagna di promozione del volontariato 2022 promossa da CSV Marche Ets, con il patrocinio del Forum Terzo Settore Marche, è stata ideata con l’agenzia di comunicazione Toni di Grigio.