Civitanova: Sabato 19 novembre, cambio di viabilità in occasione della sfilata della "Fanfara dei Carabinieri a Cavallo"

17/11/2022 - L’Amministrazione comunale di Civitanova Marche, informa, a parziale modifica delle ordinanze vigenti, che la circolazione stradale nelle vie ed aree pubbliche di seguito elencate, sabato 19 Novembre 2022 sia così disciplinata:

- Il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e comunque fino a fine manifestazione in CORSO UMBERTO I, dalla intersezione con Via Lauro Rossi a Piazza XX Settembre, F.LLI ROSSELLI, P.ZZA DON MINZONI, PIAZZA XX SETTEMBRE, e nel tratto antistante il Palazzo Comunale;

Lungomare Piermanni, corsia est e corsia ovest, nel tratto compreso tra via Cavour e via Santorre di Santarosa;

- Il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli partecipanti alla manifestazione, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in C.so Umberto I, F.lli Rosselli, P.zza Don MinzoniI, P.zza XX Settembre, nel tratto antistante il Palazzo Comunale, V.tto Nord esclusi i residenti, via Duca degli Abruzzi esclusi i residenti.

- Il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli partecipanti alla manifestazione, limitatamente al passaggio della sfilata in Lungomare Piermanni, corsia est e corsia ovest, Santorre di Santarosa, V.le Matteotti, nel tratto compreso tra V.tto Sud e via L.Rossi.

Il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14.00 alle ore 19.00, e comunque fino al termine della manifestazione, per tutti i veicoli, esclusi quelli autorizzati dall’organizzazione della manifestazione e i veicoli al servizio di disabili muniti di contrassegno, in via Buozzi, nel tratto antistante il Cine Teatro Rossini;

- Il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e comunque fino al termine della manifestazione, in Via Trieste, ambo i lati del tratto compreso tra via Buozzi e l’intersezione con Vicolo Sforza;

Via Venezia, lato nord, del tratto compreso tra l’intersezione con via Trieste e quella con C.so V. Emanuele;

Dispone, inoltre - Le seguenti deviazioni del traffico dalle ore 14.00 alle ore 19.00:

in via Zara, per i veicoli circolanti in C.so Umberto I;

in via Trieste per i veicoli circolanti nelle vie Cecchetti e Buozzi;

in corso Vittorio Emanuele per i veicoli provenienti da via Vela;

L’accesso alla Stazione Ferroviaria dovrà avvenire esclusivamente da via Marconi;

- L’istituzione del capolinea per gli autobus di linee urbane ed extraurbane in via Santa Rita lato ovest, nel tratto compreso tra via S. Luca e via San Marco;

- L’apposizione di specifica segnaletica in corrispondenza delle principali intersezioni della SS16 che indichi la chiusura del centro città;

- L’installazione di transenne completa di segnaletica indicante il divieto di transito in tutte le vie afferenti a quelle interessate dal percorso della manifestazione.



