Urbino: Coppa Italia di Eccellenza, l'Urbino ribalta la Jesina e vola in finale

2' di lettura

16/11/2022 - Grandissima vittoria per l'Urbino al Carotti di Jesi nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza Marche.

Si parte dal risultato dell’andata che ha visto la vittoria della Jesina al Montefeltro per 3-2 con l’Urbino costretto a vincere con due goal di scarto.



Campo pesantissimo, poche emozioni all’avvio con i ragazzi di mister Ceccarini che comandano il gioco e la Jesina risponde di rimessa. Prima occasione al 21 con Dalla Bona che calcia da fuori palla fuori. L’Urbino insiste e al 34 Sergiacomo entra in area e serve Innocenti che non ci arriva per un niente. Al 39 passa l’Urbino con un goal capolavoro di Sergiacomo che servito da Dalla Bona stoppa il pallone e si gira infilando il pallone nell’angolo lontano dove Minerva non può arrivare. L'uno a zero non basta e per agguantare la finalissima occorrono due reti di vantaggio e così al 2’ della ripresa accade l’impensabile con Innocenti che porta i gialloblù avanti 2-0 svettando su un cross al bacio di Dalla Bona. Inizia una seconda partita con l’Urbino che ora sogna davvero. Al 10’ contropiede della Jesina con Iori che si presenta tutto solo davanti a Stafoggia Andrea che gli chiude lo specchio della porta costringendo Iori a sbagliare. Ancora Stafoggia protagonista al 21’ che si immola sul lanciatissimo Trudo. Spinge la Jesina alla ricerca del goal che gli darebbe la finale. Ci prova Iori al 27’ ma Stafoggia ancora si supera. Nel finale ci prova l’Urbino in contropiede con la Jesina che prova l’assedio alla porta difesa da Stafoggia che si supera con un ultimo miracolo al minuto 53.



Il resto è una apoteosi gialloblù con l’Urbino che vola in finale regionale (22 dicembre contro il Valdichienti Ponte) con grande merito.



I migliori Stafoggia, Innocenti e Sergiacomo ma un plauso a tutti per aver disputato una gara superlativa.



JESINA 0

Minerva 6 Grillo 5 Mazzarini 5,5 Campana 6, Martedì 6,5 Orlietti 6 Dolmetta 6 Garofoli 5,5 Iori 6 Giovannini 5 (12st Trudo 6,5) Ciavarella 5,5 All. Strappini 5

URBINO 2

Stafoggia A. 8 Haxiu 6,5 (36st Casoli sv), Moricoli 6,5 (1st Giunchetti 7) Dalla Bona 7, Fiorentini 7 (30st Esposito 6,5) Magnani 7 Paduano 7 Morani 6,5 Innocenti 7, Russo 6,5 (18st Calvaresi 6,5) Sergiacomo 8 (12st Montesi 6,5) All. Ceccarini 7,5

Arbitro: Paoloni sez. Ascoli Piceno

Reti : 39’ Sergiacomo 2’ st Innocenti