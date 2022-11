Civitanova: Stop alle code del sabato mattina: il Comune sperimenta la canalizzazione del traffico di vialetto Sud e viale Veneto

2' di lettura

16/11/2022 - Il Comune cerca soluzioni per smaltire il traffico che il sabato mattina, in occasione del mercato, attanaglia il centro cittadino. La giunta ha così dato il via libera alla sperimentazione di una nuova viabilità da testare proprio in occasione del mercato settimanale.

Il piano è piuttosto semplice: il traffico del vialetto Sud verrà deviato all’altezza di corso Garibaldi, mentre quello di viale Vittorio Veneto sarà incanalato in via Cavour per evitare di intasare l’attraversamento pedonale che collega i giardini di piazza XX Settembre con il Lido Cluana, tradizionalmente vero imbuto della viabilità del sabato mattina in quanto moltissimi sfruttano i parcheggi del lungomare sud per raggiungere il centro, con la conseguenza che il continuo andirivieni di gente crea lunghe file lungo viale Veneto. «Ciò realizzerebbe una pedonalizzazione di fatto del tratto di strada più congestionato durante il mercato e consentirebbe di raggiungere gli obiettivi di sicurezza prefissati», afferma la giunta Ciarapica nella delibera approvata.

Ora la palla passa agli uffici competenti per predisporre al meglio la sperimentazione, che comunque dovrebbe partire non questo sabato ma il successivo, il 26 novembre, con fascia oraria 9-13.

(In rosso gli “sbarramenti” che verrebbero posizionati per evitare il transito; in evidenziatore giallo i tratti che diventerebbero di fatto pedonali)

