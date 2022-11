Civitanova: "Europa a Civitanova": Caterina Moser, responsabile del "Progetto Ambasciatori" incontra il Team Europa

3' di lettura

15/11/2022 - In visita a Civitanova per il progetto “Europa a Civitanova” del Team Europa (composto dal vicesindaco Claudio Morresi e dai consiglieri comunali Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli), Caterina Moser, responsabile comunicazione e referente del progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi.

La Fondazione Antonio Megalizzi è l’istituzione intitolata ad Antonio Megalizzi, il giornalista che perse la vita a seguito dell’attentato avvenuto a Strasburgo l’11 dicembre 2018. L’iniziativa nasce dalla volontà di dare seguito alle idee e ai valori del cronista, per far conoscere e portare avanti la sua passione per il mondo del giornalismo, per le istituzioni europee e per la partecipazione attiva.

Un proficuo incontro, quello che si è svolto lo scorso venerdì nella Sala della Giunta del Comune di Civitanova Marche, che ha prodotto molte idee per organizzare la programmazione culturale e civica su temi europei. Da gennaio 2023, si inizierà a promuovere eventi ed iniziative per favorire la crescita del senso critico, del confronto civile e del pluralismo, combattendo la disinformazione.

«La Fondazione – ha detto Caterina Moser - sarà per la città un aiuto prezioso, soprattutto per i giovani, per stimolare e promuovere il dialogo sul futuro dell’Europa. Con il “Progetto Ambasciatori”, infatti, la Fondazione ha selezionato 30 universitari che, dopo un percorso di formazione, si recheranno nelle scuole di tutta Italia per raccontare l’Unione europea e il suo funzionamento, a studenti e studentesse di tutte le età, contribuendo allo sviluppo della partecipazione attiva e del senso civico».

Nella foto da sx: il consigliere comunale Lavinia Bianchi (Costruire l’Europa con i consiglieri locali), il vicesindaco Claudio Morresi (delega Politiche Europee) e Caterina Moser, responsabile comunicazione e referente progetto Ambasciatori.



