Jesi: lutto nell'avvocatura per la morte di Ranieri Felici

13/11/2022 - È venuto a mancare, all’età di 86 anni, l'avvocato Ranieri Felici.

Consacrato da una sentenza della Corte Costituzionale del 1988 come una delle menti più fervide dell'avvocatura ed esponente illustre, in tale veste, della regione Marche durante il periodo in cui ha svolto non soltanto le funzioni di pretore presso la pretura di Cingoli ma, anche in modo particolare, per aver difeso la maggior parte delle amministrazioni comunali e provinciali di Ancona e Macerata oltre che di Ascoli Piceno.

Ad annunciare la morte dell’avvocato Felici la figlia avvocato, Antonella Felici Bedetti, che ha condiviso con il padre l'esperienza umana e professionale di ben trenta anni. “Con la sua morte – dice la figlia Antonella - se ne va una parte cospicua della mia vita e ciò è per me assolutamente devastante come la Sua esperienza e la Sua intelligenza”.