Vicenda nomina Segretario Generale della Giunta Regionale, Bora: "La toppa peggiore del buco"

11/11/2022 - Il parere della Corte dei Conti, espresso con grande nettezza nella Parifica del Rendiconto 2021, segna una svolta decisiva nella vicenda della palese irregolarità nella nomina del Segretario Generale della Giunta Regionale Mario Becchetti.

Le (vacue) osservazioni fornite in data 10 ottobre dalla Regione Marche per giustificare questo atto arbitrario, totalmente discrezionale, su mera base fiduciaria e dunque non conforme alle norme sono già state confutate dalla Corte dei Conti stessa.



D’altronde, in risposta all’interrogazione della sottoscritta, è stato proprio l’assessore Brandoni ad ammettere che la nomina del nuovo Segretario Generale è stata preceduta da un interpello al quale hanno risposto ben due candidati, entrambi i quali si sono visti scartati in favore del dott. Mario Becchetti, il quale faceva protocollare il proprio curriculum a termini già scaduti e senza nessuna procedura ad evidenza pubblica.



Per quale motivo non sono state prese in considerazione due candidature valide? A cosa serve fare interpelli se poi non si tengono in considerazione i profili in possesso dei requisiti previsti dalla legge?



Perché si è voluto gravare la pubblica amministrazione di una spesa così ingente come quella per lo stipendio di un dirigente apicale esterno, quando sarebbe stato possibile attingere a dirigenti interni senza ulteriore aggravio di spesa per i contribuenti?



Consiglierei all’assessore di prestare ascolto e dedicare attenzione ai rilievi pubblicamente esposti, considerando le valutazioni così chiare e stringenti che la Corte dei Conti ha rivolto alla Regione non come meri “suggerimenti”, ma come precise indicazioni di cui prendere atto agendo di conseguenza.



Ci aspettiamo più coraggio dalla nuova Giunta emersa dalle defezioni dei 3 assessori “scappati” a Roma. Grazie al nuovo assetto, c’è oggi una grande opportunità: quella di dare un nuovo impulso, cambiando di netto metodi e modalità sbagliate, aprendo una nuova fase più rispettosa della legalità, della regolarità delle procedure, della trasparenza della Pubblica Amministrazione.



Solo con una netta discontinuità rispetto ai primi 2 anni di governo regionale si possono correggere le tante storture registrate, di cui la nomina illegittima del Segretario Generale è tra le più rilevanti, ma di certo non l’unica!