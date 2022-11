Marche: De Poli incontra Presidente Acquaroli, necessario intervento strategico Governo per far fronte a calamita’

1' di lettura

11/11/2022 - Nel pomeriggio, ad Ancona, il senatore Antonio De Poli ha incontrato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. De Poli e Acquaroli si sono confrontati sulle attuali emergenze, a partire dall’eccezionale bomba d’acqua del 15 settembre che - vista l’eccezionalità e l’imprevedibilità - si può considerare, a tutti gli effetti, uno tsunami che ha causato devastazione mettendo in ginocchio il territorio.

Nel corso dell’incontro De Poli e Acquaroli hanno fatto il punto anche sul terremoto che ha interessato la regione. Servono risposte urgenti e concrete dalle istituzioni nazionali.



Secondo De Poli si ritiene oggi necessario un intervento strategico da parte del Governo, con risorse economiche e sostegni adeguati per ripristinare le infrastrutture, la viabilità dei territori e indennizzare cittadini famiglie e imprese delle zone colpite. In questo contesto e’ stata condivisa l’importanza delle risorse per la messa in sicurezza del territorio, a partire dalla Valle del Misa, e al tempo stesso dell’adozione di procedure veloci per la cantierabilita’ delle opere, analogamente a quanto e’ avvenuto con il Ponte Morandi in Liguria.