Cupramontana: Colonnara, Latini "A rischio il 'Polo dello spumante'"

11/11/2022 - Parla il presidente Massimiliano Latini, nel giorno della Assemblea dei soci prevista a Fano.

Venerdì 11 novembre, si terrà l'Assemblea del Consorzio Vinicolo Marche Doc, a Fano, in zona Colli Pesaresi.

C’è una forte tensione tra i soci della Cantina Colonnara nei confronti della Cooperativa Colli Pesaresi che sostanzialmente in alleanza con Moncaro di Montecarotto vuole egemonizzare il Consorzio ed emarginare la Cooperativa cuprense.

L’Assemblea dei soci Marche Doc rischia di diventare un caso politico, di becera politica. Il tentativo in atto di lottizzazione da parte delle Cooperative Colli Pesaresi e Moncaro rappresenta ciò che di più deleterio possa esserci per una società che, altrimenti, potrebbe finalmente decollare proficuamente con il “Polo dello spumante”, incentrato sulla storica cantina Colonnara.

Non è solo una questione meramente tecnica, ma anche di “punta di diritto” visto che i due soggetti stanno tentando di estromettere un altro socio, Fondosviluppo, che invece si sarebbe dovuto convocare. Dovrebbe essere presente, infatti, all’Assemblea dei Soci in quanto legittimato a partecipare e poter, quindi, godere dei diritti amministrativi e patrimoniali di pertinenza che invece si vogliono negare per alterare gli equilibri in campo anche attraverso sostituzioni di altri delegati.

La fantomatica volontà di “recesso” dalla società è “sospesa” come chiaramente si legge nella comunicazione inviata, dietro sollecitazione, da parte di Fondosviluppo Spa, “fino alla definizione dell’eventuale rinnovo”, così come sempre accaduto nelle assemblee fino ad oggi. Non ci vuole certo una Laurea in Giurisprudenza per comprenderlo. Altrimenti si cade in una mistificazione dei fatti tesa esclusivamente a una lottizzazione di Marche Doc che, invece, dovrebbe continuare a perseguire, apoliticamente, il proprio sviluppo, la propria mission in modo tale da far crescere il settore vitivinicolo delle Marche.

C’è il rischio concreto che la maggior parte dei soci della Colonnara abbandonino la Cooperativa e si costituiscano in un nuovo soggetto che rilanci il Polo dello spumante e si apra ai mercati senza penalizzare l’intera area dei Colli del Verdicchio.