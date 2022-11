Ultimo weekend con 13 vittime sulle strade italiane: una è nelle Marche

1' di lettura

09/11/2022 - Nel primo weekend del mese (4-6 novembre) diminuiscono nettamente i decessi, 13 in totale. Ovviamente può aver dato un contributo il maltempo nella prima parte del fine settimana. E' quanto riportato dall'Osservatorio ASAPS in merito alle vittime della strada.

Nelle 72 ore, hanno perso la vita 7 automobilisti, 3 motociclisti, 2 pedoni, 1 ciclista. Nessun sinistro mortale è avvenuto in autostrada. Molti gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali: 8. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 7 vittime fatali.



Fra le 13 vittime, 8 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana aveva 79 anni, quella più giovane 14.



Sono state 4 le vittime in Lombardia, 2 in Campania e Friuli-Venezia Giulia, 1 in Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Puglia e Sicilia.