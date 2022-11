Terremoto nelle Marche, l'animazione delle onde sismiche in un video dell'Ingv

1' di lettura

09/11/2022 - Le onde sismiche di magnitudo 5.5 generate dal terremoto avvenuto alle 7:07 italiane al largo della costa marchigiana che si propagano sulla superficie terrestre.

È l'animazione realizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L'epicentro si trova nella provincia di Pesaro-Urbino, a circa 31 chilometri dalla città di Fano e a 35 chilometri da Pesaro. Il terremoto ha avuto origine a una profondità di circa 7 chilometri.



Il video mostra onde in diversi colori: quelle blu indicano il movimento del suolo verso il basso, mentre quelle di colore rosso sono per i movimenti verso l'alto. Secondo i dati aggiornati alle ore 11:00 rilasciati dall'Ingv, la sequenza sismica conta finora 51 scosse, l'ultima delle quali è avvenuta alle ore 10:55, di magnitudo 2.3. Il terremoto è stato avvertito in un'area molto vasta lungo la costa adriatica, dal Friuli Venezia-Giulia alla Puglia.