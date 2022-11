Civitanova: Consiglieri di minoranza: documenti delle delibere non consegnati in tempo, inoltrata segnalazione al Prefetto di Macerata

4' di lettura

08/11/2022 - I consiglieri di minoranza Lavinia Bianchi (SiAmo Civitanova), Piero Gismondi (La Nuova Città), Lidia Iezzi (Partito Democratico), Roberto Mancini (Dipende da Noi), Francesco Micucci (Partito democratico), Letizia Murri (Ascoltiamo la Città), Mirella Paglialunga (Mirella Paglialunga per Civitanova Marche), Yuri Rosati (Partito Democratico), Silvia Squadroni (SiAmo Civitanova), comunicano di aver inoltrato una segnalazione al Prefetto di Macerata, con un documento a firma congiunta, per quanto avvenuto durante l’ultimo Consiglio comunale del 24 ottobre.

In quell’occasione, sono state infatti violate le legittime prerogative dei consiglieri comunali, in particolare di quelli di minoranza, che per svolgere le loro funzioni di vigilanza e di controllo sugli atti sottoposti a delibera, devono poterne avere per tempo adeguata conoscenza. Invece, in spregio all’art. 59 del regolamento comunale, non è stata messa a disposizione dei consiglieri, nei tre giorni lavorativi precedenti, tutta la documentazione relativa alle delibere da adottare, non sono stati consegnati i verbali delle commissioni consiliari e il verbale dei revisori dei Conti è pervenuto solo la sera stessa del Consiglio.

Dopo la trattazione dei primi quattro punti (relativi ad interrogazioni e mozioni), la Consigliera Letizia Murri (Ascoltiamo la città), a nome di tutti i gruppi di minoranza, ha posto la questione sospensiva ai sensi dell’art. 73 comma 2 del Regolamento, chiedendo il rinvio ad altra data della discussione e del voto di tutti gli ulteriori punti all’Ordine del Giorno.

Pur ammettendo la correttezza formale della contestazione sollevata, il Segretario generale affermava che si fosse agito come da prassi in uso e infatti, messa ai voti, la questione sospensiva veniva rigettata con undici voti contrari e quattro astenuti della maggioranza e con i soli voti favorevoli della minoranza.

Nonostante la evidente carenza di legittimità, il Consiglio comunale procedeva nella trattazione dell’Ordine del Giorno, votando tra l’altro due proposte di variante al vigente Prg, di cui una relativa al PN 5.4 – UMI 5.4.7 adozione, per la costruzione di un edificio commerciale in zona parzialmente esposta al pericolo di esondazioni. Nella relativa proposta di delibera si faceva riferimento a documenti del 2009, non messi a disposizione dei consiglieri, non presenti in piattaforma perché risalenti a molti anni fa, che gli stessi non hanno nemmeno potuto reperire negli uffici comunali dato che il sabato e la domenica sono chiusi.

Questo modo di procedere da parte della Giunta Ciarapica e della maggioranza impedisce il funzionamento democratico del Consiglio comunale e costituisce un danno per tutta la città. Urge quindi una svolta nel segno del rispetto delle regole e della democrazia.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.

Città Whatsapp Telegram





Ancona 350.0532033 @VivereAncona Ascoli 353.4149022 @VivereAscoli Camerino 340.8701339 @VivereCamerino Civitanova 376.0316331 @VivereCivitanova Fabriano 376.0081705 @VivereFabriano Fano 350.5641864 @VivereFano Fermo 351.8341319 @VivereFermo Jesi 371.4821733 @VivereJesi Macerata 328.6037088 @VivereMacerata Osimo 320.7096249 @VivereOsimo Pesaro 371.4439462 @ViverePesaro Recanati 366.9926866 @VivereRecanati San Benedetto 351.8386415 @VivereSanBenedetto Senigallia 351.7275553 @VivereSenigallia Urbino 371.4499877 @VivereUrbino